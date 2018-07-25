Хабаровский ледовый скульптор освоил французское сено

Известный хабаровский художник Сергей Логинов , известный своими ледовыми скульптурами, освоил новый для себя материал, приняв участите во французском фестивале скульптур из сена в городе Валуар.

Валуар — небольшой городок, даже скорее поселок во французских Альпах. Место курортное, хорошо известное тем, кто увлекается горными лыжами. В июле, когда «не сезон», здесь проходит один из самых интересных фестивалей мира — соломенной скульптуры.

Проводится он уже девятый год, имеет статус международного и попасть в число участников не просто — в этом году из 80 заявок с эскизами будущих скульптур организаторы отобрали всего 12. В эту дюжину вошел и хабаровчанин Сергей Логинов. Жесткий отбор имеет свои плюсы, тем кто остался, французы оплачивают дорогу и даже выдают небольшую стипендию — на проживание и питание хватает.

— Мне предложили попробовать, мы разработали эскиз, отправили организаторам и оказались в числе участников. Солома — материал для меня совершенно новый и непривычный. Никогда до этого с ним не работал и тем не менее очень хотелось попробовать, — рассказал Сергей Логинов корреспонденту ИА Хабаровский край сегодня. — Хотя, признаюсь, было немного страшновато, непонятна была технология — как укладывать эти снопы, как работать с рельефом? Оказалось, все просто.

Обычная укладка снопов — это не про скульптуры из сена и соломы. Для того чтобы собрать художественную композицию, вначале выстраивается деревянный каркас, который затем обкладывается сеном. А при необходимости детали скульптуры армируются очень мягкой проволокой и сеткой.

— Я хоть и вырос в поселке на Красной речке, но до этого никогда вплотную с сеном и соломой не сталкивался. Оказалось, это разные вещи! — улыбается Сергей Логинов. — Великолепная палитра от светло-золотистого буквально блондинистого, до тёмно-зелёного. Можно очень здорово работать с цветом. Чудесный материал, народный, фольклорный, который так и просит, чтобы с ним похулиганили. Он очень пластичен, имеет свой особенный запах — пахнет детством и счастьем. Это не конкурс, а сказка. Мы с моим напарником делали композицию из трех фигур с названием Happy day. Там было два таких огородных чучела — папа чучело, мама чучело и маленький ребёночек, такой хулиганистый охламон, который мчится на самокате. Работалось очень легко и весело.

Получившуюся работу больше оценили зрители, чем жюри. У французов в приоритете абстракции, так что никаких дипломов хабаровчане не получили, зато именно с их чучелами больше всего фотографировались посетители. Уж больно задорная композиция получилась.

Теперь у Сергея Логинова есть идея организовать что-то подобное уже в Хабаровске

— Посмотрите, какая замечательная вещь — затраты минимальные: сено, солома, доски, бруски, все это у нас есть, зато результат может привлечь к нам как художников, так и простых туристов, — отмечает Сергей Логинов. — Вот возьмем этот французский городок — Валуар. Зимой там наплыв туристов, а летом мертвый сезон. Так зачем курорту простаивать? Вот и организовали местные бизнесмены фестиваль, на который приезжают посмотреть люди со всего мира. Ну почему мы не можем сделать что-то подобное на том же Большом Уссурийском? Мы много говорим о том, чем привлечь в наш край туристов — так это один из способов. Чем больше о нас знают, тем больше к нам едут. А такие фестивали выделяют наш регион из общего ряда обычных туристических мест.