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СМИ: эмиссары из США отправились на Кубу для обсуждения акустических атак
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СМИ: эмиссары из США отправились на Кубу для обсуждения акустических атак 

РИА Новости 52 минуты назад
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Три представителя госдепартамента отправились с визитом на Кубу, чтобы обсудить предполагаемые акустические атаки на 26 американских дипломатов на острове, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в госдепартаменте.
И.о. помощника госсекретаря по делам Западного полушария Франциско Палмиери, и.о. помощника замгоссекретаря Уильям Тодд и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Майкл Иванофф направились в Гавану «в свете новых атак на здоровье американских дипломатов в посольстве в Гаване».
Госдепартамент объявил, что уже 26 государственных служащих США пострадали на Кубе от неизвестного воздействия. В июне обнаружились еще двое дипломатов США в Китае, которые, как предполагается, пострадали от неизвестного воздействия в мае. Еще 19 частных лиц из США столкнулись с похожими симптомами после поездки на Кубу.
США пока не пришли к официальным выводам, кто может нести ответственность за инциденты.
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