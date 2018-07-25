СМИ: эмиссары из США отправились на Кубу для обсуждения акустических атак

И.о. помощника госсекретаря по делам Западного полушария Франциско Палмиери, и.о. помощника замгоссекретаря Уильям Тодд и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Майкл Иванофф направились в Гавану «в свете новых атак на здоровье американских дипломатов в посольстве в Гаване».

Госдепартамент объявил, что уже 26 государственных служащих США пострадали на Кубе от неизвестного воздействия. В июне обнаружились еще двое дипломатов США в Китае , которые, как предполагается, пострадали от неизвестного воздействия в мае. Еще 19 частных лиц из США столкнулись с похожими симптомами после поездки на Кубу.

США пока не пришли к официальным выводам, кто может нести ответственность за инциденты.