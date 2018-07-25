Представители госдепа поехали на Кубу обсуждать акустические атаки 

Представители госдепа США отправились на Кубу, чтобы обсудить новые акустические атаки на американских дипломатов. По мнению Вашингтона, пострадали 26 государственных служащих, работавших в посольстве в Гаване. Они жаловались на потерю слуха, головную боль, слабость и плохой сон. Соединенные Штаты пока не пришли к официальным выводам, кто может нести ответственность за инциденты, пишет РИА Новости.
Отметим, что в октябре прошлого года кубинские следователи заявили, что акустические атаки, в результате которых якобы пострадали американские дипломаты, могли быть стрекотом сверчков или цикад.
Насекомые были обнаружены недалеко от мест проживания диппредставителей США. А длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха и повышению артериального давления.