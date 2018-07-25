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Кабаны в Жигулевском заповеднике помогают другим животным с водопоем
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Кабаны в Жигулевском заповеднике помогают другим животным с водопоем 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Жигулёвском заповеднике в Самарской области в объектив фотоловушки попалась семья кабанов, принимающая грязевые ванны, сообщает пресс-служба заповедника.
Выводок кабанов регулярно приходит принимать грязевые ванны на одной из стационарных точек наблюдений в Жигулёвском биосферном заповеднике. Эти процедуры необходимы, чтобы охладиться в июльскую жару, почиститься от паразитов, защититься от кровососущих насекомых и утолить жажду. Кроме того, как выяснилось, такие процедуры помогают и другим животным.
Территория Жигулёвского заповедника испытывает острый дефицит водоемов. Все осадки полностью поглощаются грунтом, лишь в отдельных местах образуются влажные места.
Кабаны находят их, охотно посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в углублениях дождевая вода часто служит водопоями и грязевыми купалками не только кабанам, но и другим видам животных. Эти места регулярно посещают лоси, косули, куницы, барсуки и лисы, а также летучие мыши и разные птицы.
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