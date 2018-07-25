Удивительный разлад между Афинами и Москвой

Веками, даже когда Афины были бастионом Запада во время холодной войны, Греция Россия относились друг к другу как к союзникам. Обе страны являются православными государствами, расположенными на западных границах ислама; даже будучи членом НАТО , Греция пыталась поддерживать каналы коммуникации с Советским Союзом. Однако неожиданный спор из-за предположительного вмешательства в дела Греции быстро привел к эскалации. Это может отразиться на отношениях между Грецией и Россией и на Западных Балканах в долгосрочной перспективе.

В этом месяце Афины сообщили Москве о высылке двух российских дипломатов и об отказе во въезде двум другим. В числе обвинений — то, что все они пытались поддерживать оппозиционные настроения в отношении недавнего соглашения, подписанного Грецией и ее северным соседом, бывшей югославской республикой Македонией , которое призвано было положить конец 27-летнему спору о названии последней.

Ратификация обеими сторонами открыла бы дорогу для вступления переименованной республики Северной Македонии в НАТО и в Европейский союз . Противники соглашения в Греции выступают против использования названия «Македония» в любой форме, заявляя, что за этим могут последовать притязания на одноименную греческую провинцию; македонские националисты выступают против добавления уточняющего определения к названию их страны.

Легко представить, что Россия, настроенная против вступления Македонии в НАТО, могла захотеть воспользоваться этой взрывоопасной смесью, чтобы поддержать с обеих сторон тех, кто не желает идти на компромисс. Премьер-министр Македонии Зоран Заев (Zoran Zaev) заявил в интервью «Базфид Ньюз» (Buzzfeed News), что греческие бизнесмены, «сочувствующие российскому начинанию», заплатили большие суммы денег противникам соглашения в своей стране на организацию агрессивных протестов перед проведением референдума по соглашению.