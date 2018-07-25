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Под Комсомольском нашли бешенство
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Под Комсомольском нашли бешенство 

Хабаровский край сегодня 58 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Мертвую лису горожане нашли на территории поселка Малая Хапсоль, рядом с автобусной остановкой еще 4 июля. По всем признакам животное было сбито машиной. На место выехали специалисты ветеринарной службы Комсомольска-на-Амуре осмотрели тело, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Наши специалисты взяли пробы биоматериала и отправили их в Уссурийск, анализ на вирусы делают только там. Сейчас пришел ответ — у лисы обнаружен вирус бешенства. Труп животного сожгли. Наши сотрудники проводят профилактические мероприятия, — рассказал замначальника КГБУ «Комсомольская горСББЖ» Сергей Мельников.
Как рассказывают местные жители, в последнее время Малую Хапсоль лисы буквально заполонили. Их часто видели копающимися в мусорных баках. Людей животные не боялись.
Сейчас ветеринары работают на месте происшествия, опрашивают людей, прививают домашних животных. Всех жителей поселка, кто контактировал с лисами, убеждают сделать прививки.
— Ситуация находится под контролем, — отметил Сергей Мельников, — вакцины у нас достаточно.
Напомним, что кроме этого происшествия, на сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано восемь случаев заболевания бешенством, в том числе семь в Хабаровском районе, один случай в Хабаровске. Заболевшие животные — лисы, собаки и кошка Муся.
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