Под Комсомольском нашли бешенство

Мертвую лису горожане нашли на территории поселка Малая Хапсоль, рядом с автобусной остановкой еще 4 июля. По всем признакам животное было сбито машиной. На место выехали специалисты ветеринарной службы Комсомольска-на-Амуре осмотрели тело, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Наши специалисты взяли пробы биоматериала и отправили их в Уссурийск , анализ на вирусы делают только там. Сейчас пришел ответ — у лисы обнаружен вирус бешенства. Труп животного сожгли. Наши сотрудники проводят профилактические мероприятия, — рассказал замначальника КГБУ «Комсомольская горСББЖ» Сергей Мельников

Как рассказывают местные жители, в последнее время Малую Хапсоль лисы буквально заполонили. Их часто видели копающимися в мусорных баках. Людей животные не боялись.

Сейчас ветеринары работают на месте происшествия, опрашивают людей, прививают домашних животных. Всех жителей поселка, кто контактировал с лисами, убеждают сделать прививки.

— Ситуация находится под контролем, — отметил Сергей Мельников, — вакцины у нас достаточно.