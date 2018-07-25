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32-летняя Ирина Шейк показала интимные фотографии из ванной комнаты
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32-летняя Ирина Шейк показала интимные фотографии из ванной комнаты 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ирина Шейк похвасталась отличной фигурой.
В последнее время 32-летнюю Ирину Шейк активно подозревали во второй беременности: казалось, супермодель скрывает слегка округлившиеся формы. Снимки из ванной комнаты, которые молодая мама опубликовала в своем блоге, опровергают эти предположения.
Кадры сделаны на телефон, в домашнем зеркале — обычно подобные снимки попадают в Сеть случайно, но не в этот раз. «В восторге от моего нового бюстгальтера», — призналась модель.
Подписчики восхитились не столько модным бельем, сколько формами той, кто его носит.
Фото: instagram
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