Гигантская дыра образовалась в Нижнем Новгороде 

Череда громадных провалов продолжается по всему миру. Люди обеспокоены появлением необычных трещин и огромных дыр в разных точках планеты и некоторые серьёзно полагают, что Земля трещит по швам и может расколоться на части. Поражают размеры карстового провала. Только представьте, яма целых 32 метра в диаметре. Хоть глубина и не настолько большая, а всего 50 метров, подобного достаточно для того, чтобы не выжить в случае падения в данную яму. Хорошо, что подобная воронка образовалась в значительном удалении от города. Что могло бы случиться, если бы подобный провал появился на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода? Учёные и местные власти пока никак не прокомментировали данное происшествие, как и возможность образования новых провалов в России. Что происходит с планетой?