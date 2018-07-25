Хэштег в поддержку Деми Ловато вышел в топ-тренды Twitter

Хэштег #PrayForDemi («Молитесь за Деми») вышел в топ-тренды российского сегмента Twitter. Это произошло вскоре после того, как поп-звезду Деми Ловато госпитализировали с передозировкой героином.

Пользователи со всего мира отправляют певице слова поддержки. Среди них оказалась певица Ариана Гранде:

Поддержку в адрес Ловато и её семьи также высказала популярная телеведущая Эллен ДеДженерес

Ранее News.ru сообщал, что артистку привезли в больницу из её дома на Голливудских холмах утром. О состоянии певицы не сообщается. Известно, что уже несколько лет она борется с алкогольной и наркотической зависимостью.