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Хэштег в поддержку Деми Ловато вышел в топ-тренды Twitter
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Хэштег в поддержку Деми Ловато вышел в топ-тренды Twitter 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Хэштег #PrayForDemi («Молитесь за Деми») вышел в топ-тренды российского сегмента Twitter. Это произошло вскоре после того, как поп-звезду Деми Ловато госпитализировали с передозировкой героином.
Пользователи со всего мира отправляют певице слова поддержки. Среди них оказалась певица Ариана Гранде:
Поддержку в адрес Ловато и её семьи также высказала популярная телеведущая Эллен ДеДженерес
Ранее News.ru сообщал, что артистку привезли в больницу из её дома на Голливудских холмах утром. О состоянии певицы не сообщается. Известно, что уже несколько лет она борется с алкогольной и наркотической зависимостью.
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