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США выделили 300 миллионов долларов на Javelin для Украины и Прибалтики
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США выделили 300 миллионов долларов на Javelin для Украины и Прибалтики 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
На сайте оборонного ведомства США опубликован список новых контрактов, заключенных Пентагоном как с американскими, так и с зарубежными компаниями на производство различных видов вооружений и военной техники для военно-воздушных сил, армии и флота. Среди них фигурирует тендер на создание противоракетных комплексов Javelin, выигранный партнерскими концернами Raytheon и Lockheed Martin, штат Аризона.
Речь идет о «производстве полного цикла». Сумма контракта составляет 307,5 миллиона долларов. Комплексы поступят в распоряжение отдела зарубежных продаж Пентагона. Сообщается, что они предназначены для Австралии, Эстонии, Литвы, Турции, Тайваня и Украины. Впрочем, закончены работы будут не скоро: ожидаемая дата комплектации систем — 31 августа 2021 года.
Напомним, что ранее в Москве негативно комментировали планы Вашингтона относительно поставок Киеву летального оружия. В конце прошлого года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Соединенные Штаты «в определенном смысле переступили черту», приняв решение передать Украине вооружение прямого поражающего действия. Напомним, что украинское правительство ожидает получить от администрации Дональда Трампа 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. По данным СМИ, сделка оценивается в 47 миллионов долларов.
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