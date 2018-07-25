Бедные русские оккупируют европейский курорт

Чем примечателен главный европейский курорт для бедных русских

Итальянский городок Римини летом превращается в настоящее русское туристическое гетто. Тысячи русских оккупируют пляжи Римини и гордятся тем, что выбрали Европу, а не дешевую Турцию

В самой же Европе Римини курортом, да еще и европейским, никто не считает, но отдыхающим по пакетным турам русским об этом не говорят.

В Римини не так много достопримечательностей, но зато — интересная и богатая история.

Прогуляемся по старому курортном городку, не подходя к морю?

Согласно официальной истории, на месте современного Римини люди жили еще за тысячу лет до нашей эры. В начале нашей эры свою колонию здесь основали римляне Ариминум, вероятно по названию реки. Колония важным транспортным центром, в котором сходились сразу три римских дороги, а через морской порт велась серьезная торговля.

С течением времени Римини завоевывали и передавали под разную власть, что в общем-то обычная история для большинства итальянских городов.

Еще с времен Римской империи центр города находится на площади Кавур (это название площадь получила в девятнадцатом веке в честь первого премьер-министра Королевства Италия графа Кавура). На площади сегодня расположены три главных здания: дворец общин, дворец Старосты и дворец средневекового собрания.

Многие постройки в центре города датируются еще X—XV веками, что для Италия тоже не такая уж и редкость.

В XVIII веке архитектор Франческо Буонамичи построил в центре Римини Рыбный рынок, сегодня даже сохранились оригинальные мраморные прилавки!

Тут продавали рыбок.

Здания в Римини очень часто перестраивали, также часто тут случались землетрясения. Одно из случившихся землетрясений обнажило средневековую кладку некоторых зданий, благодаря чему был восстановлен их первоначальный облик.

Сегодня в дворцах на площади располагаются мэрия, государственные службы и проводятся модные выставки.

Сегодня в Римини живет около 150 тысяч человек.

Площадь трех мучеников, названа в честь трех партизанов, повешанных на этой площади нацистами во времена войны. Сама же площадь, по словам историков, была местом сбора местных жителей еще за 200 лет до нашей эры, в разное время здесь решались важные городские вопросы и сжигались ведьмы. Главное здание площади — часовая башня, построенная в шестнадцатом веке.

На площади можно увидеть памятник самому Цезарю! Говорят, что в этих местах он принимал решение пойти на Рим и именно на этой площади выступал перед своими сторонниками!

Главный исторический символ города — Арка императора Августа, к которой можно выйти по центральной улице старого города.

Арка в качестве городских ворот была построена в 27 веке до нашей эры и является древнейшей римской аркой в Италии!

Узкие улочки старого города.

Итальянцы…

И итальянки…

Говорят, итальянцы умеют делать очень вкусное мороженое.

Между тем в Римини есть несколько странностей.

Во-первых, буквально в двух шагах от красивого старого города как-то появилась огромная высотка, как две капли воды похожая на какую-то советскую общагу.

Во-вторых, вместо традиционных для морских городов чаек по городу ходят морские голуби.

А чаек — нет от слова совсем.

А вот еще один символ города — мост Тиберия. Этот каменный мост через реку Мареккья начали строить еще больше двух тысяч лет назад!

Назван мост в честь императора Тиберия, во времена правления которого он был достроен. В 580 году мост был практически разрушен, но после восстановлен и до сих пор служит пешеходам и даже машинам. Умели же строить!

И снова улочки с огромной многовековой историей…

Все цветное и веселое.

Темпио Малатестиано — кафедральный собор Римини, построенный в середине XV века в качестве усыпальницы владетельного рода Малатеста. Одна из ключевых построек кватроченто, обозначившая бескомпромиссный разрыв со средневековой зодческой традицией и возрождение многих приёмов античной архитектуры.

Вот такой Римини, без моря и пляжа.