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К Земле приближается таинственный объект
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К Земле приближается таинственный объект 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Многие склонны считать, что это мистическая планета Нибиру. Астрономы пристально следят за приближающимся космическим объектом к Земле под странным названием C/2017 S3. Чем ближе он приближается к Земле, тем ярче становится испускаемый объектом свет и сторонники мистики считают, что это та самая Нибиру, о которой много говорят в последнее время. Учёные считают, что комета (пока они считают, что это именно она) доберётся к нашей планете максимально близко уже в августе и её можно будет увидеть без специального оборудования. Поражает и размер таинственной находки, он равен более двухсот пятидесяти тысяч километров, что превосходит почти в 2 раза Юпитер и данный объект просто огромных размеров. Уфологи считают, что данный объект и есть Нибиру, которая несёт для жителей Земле огромную опасность. Ведь считается, в что Нибиру должна столкнуться с Землёй в ближайшем будущем и это погубит обе планеты. Кроме того, Нибиру считается заселённой высокоразвитыми существами, который до сих пор делали всё возможное, чтобы скрыть себя от нашей цивилизации и маскировали свою планету с помощью специальных технологий. Как знать, может это она и есть?!
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