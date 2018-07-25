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Lockheed Martin получила контракт на производство Javelin для Украины
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Lockheed Martin получила контракт на производство Javelin для Украины 

ТАСС 36 минут назад
ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран на сумму в $307,5 млн Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник министерством обороны США.
В документе отмечается, что в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам Raytheon — Lockheed Martin займется крупносерийным производством Javelin для Австралии, Литвы, Турции, Украины, Эстонии, а также Тайваня. Комплексы будут созданы в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства — 31 августа 2021 года.
В начале марта власти США объявили, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму в $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.
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