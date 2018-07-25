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Петровским коммунальщикам задолжали в мае 263 тысячи рублей
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Петровским коммунальщикам задолжали в мае 263 тысячи рублей 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Муниципальное предприятие «Петровское ЖКХ» задолжало за май этого года 263 тысячи рублей по выплате заработной платы, сообщает сегодня, 25 июля, пресс-служба областной прокуратуры.
Надзорное ведомство выяснило, что на предприятии имелась задолженность перед 41 работником.
«Прокуратурой в защиту прав работников в суд направлено 41 заявление о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы за май 2018 года, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, директор МУП «Петровское ЖКХ» за нарушение сроков выплаты заработной платы по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — прим.ред.), с назначением ему административного штрафа», — рассказали представители ведомства.
В настоящее время, уточнили в прокуратуре, задолженность по зарплате полностью погашена и права работников на своевременное вознаграждение за труд восстановлены.
Напомним, по состоянию на 1 июля жителям региона задолжали 16,6 миллиона рублей заработной платы. Как сообщили статистики, вся задолженность образовалась «из-за отсутствия собственных средств» у должников.
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