Петровским коммунальщикам задолжали в мае 263 тысячи рублей

Муниципальное предприятие «Петровское ЖКХ» задолжало за май этого года 263 тысячи рублей по выплате заработной платы, сообщает сегодня, 25 июля, пресс-служба областной прокуратуры

Надзорное ведомство выяснило, что на предприятии имелась задолженность перед 41 работником.

«Прокуратурой в защиту прав работников в суд направлено 41 заявление о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы за май 2018 года, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, директор МУП «Петровское ЖКХ» за нарушение сроков выплаты заработной платы по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права — прим.ред.), с назначением ему административного штрафа», — рассказали представители ведомства.

В настоящее время, уточнили в прокуратуре, задолженность по зарплате полностью погашена и права работников на своевременное вознаграждение за труд восстановлены.

Напомним, по состоянию на 1 июля жителям региона задолжали 16,6 миллиона рублей заработной платы. Как сообщили статистики, вся задолженность образовалась «из-за отсутствия собственных средств» у должников.