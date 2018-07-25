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Бастрыкин: сотрудники СК по-прежнему добросовестно выполняют свой долг
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Бастрыкин: сотрудники СК по-прежнему добросовестно выполняют свой долг 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поздравляя коллег с профессиональным праздником, отметил, что следственные органы России прочно зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и продолжают добросовестно выполнять свой долг, сообщило управление взаимодействия со СМИ СК РФ.
День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля.
"С петровских времен следственные органы России прочно зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и всегда находились на передовых рубежах в борьбе с преступностью. Сегодня, продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники Следственного комитета по-прежнему добросовестно выполняют свой долг на службе закону и Отечеству, проявляя при этом отвагу, выдержку и высокую гражданскую ответственность", — приводятся в сообщении слова главы СК РФ.
Также он поблагодарил членов семей сотрудников за их терпение, заботу, любовь, понимание и поддержку, добавив, что каждый сотрудник Следственного комитета Российской Федерации будет и впредь отражением профессионализма, преданности долгу, чести и избранной специальности.
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