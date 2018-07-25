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За полгода бандиты в Мексике убили 11 тысяч человек
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За полгода бандиты в Мексике убили 11 тысяч человек 

Российская Газета 1 час назад
За минувшие шесть месяцев организованные преступные группировки убили в Мексике более 11 тысяч человек. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет число расправ, убийств женщин, угонов автомобилей, продолжается торговля наркотиками, сообщает ТАСС.
Проведенный недавно опрос показал, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности. В латиноамериканской стране проживают более 127 миллионов человек. В прошлом году в Мексике был побит рекорд по убийствам — жертвами бандформирований стали 29 тысяч человек.
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