За полгода бандиты в Мексике убили 11 тысяч человек

За минувшие шесть месяцев организованные преступные группировки убили в Мексике более 11 тысяч человек. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет число расправ, убийств женщин, угонов автомобилей, продолжается торговля наркотиками, сообщает ТАСС

Проведенный недавно опрос показал, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности. В латиноамериканской стране проживают более 127 миллионов человек. В прошлом году в Мексике был побит рекорд по убийствам — жертвами бандформирований стали 29 тысяч человек.