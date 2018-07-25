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5 сказочных мест мира, которые стоит посещать осенью
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5 сказочных мест мира, которые стоит посещать осенью 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Осень, несмотря на свою дождливость и капризную погоду, прекрасное время года. Красно-желто-оранжевые краски покрывают все деревья, а в последствии и всю землю, создается непередаваемая атмосфера и в воздухе веет доброй грустью, от осознания того, что совсем скоро всё покроется огромным слоем снега.5 сказочных мест мира, которые стоит посещать осеньюНесмотря на грусть, осень та пора, когда стоит обязательно собраться в путешествие, и уехать туда, где можно насладиться незабываемыми, яркими красками природы. Дурмитор
Дурмитор — национальный парк в  Черногории. Местные жители и туристы называют его не иначе, как чудо. Природа
там прекрасна в любое время года, но в сентябре, когда в целом в Черногории еще  продолжается пляжный сезон, в Дурмиторе начинается прекрасная осень со всеми её  красотами.
Трансильвания
Осень в Трансильвании — это настоящая сказка.
Только представьте: скалистые горы, переодевшиеся в осень холмы, облака,
невероятных размеров поля и тысячи деревьев — и всё это на фоне потрясающих
закатов и красно-желтой листвы. Ну разве не прекрасно?
Киото
Здесь осень отдает предпочтение красному цвету
и старается ему не изменять. Дело в том, что в Киото очень много кленовых
деревьев, которые не выцветают в желтые или оранжевые оттенки, и становятся
красными, а из-за их количества создается впечатление, будто на Киото кто-то  вылил огромное ведро красной краски — зрелище впечатляющее!
Шотландия
В высокогорье Шотландии в середине сентября
начинается что-то невероятное. В это время года там красятся в другой цвет не только
деревья, но и небо, которое вечерами заливается фиолетовыми и бордовыми
оттенками. В это же время там можно наблюдать огромное количество белок и слышать олений рев, раздающийся с вершин гор.
Урал
К большому счастью, наша огромная страна
славится своей невероятной природой, потому совсем необязательно улетать
за впечатлениями зарубеж, достаточно просто посетить Урал и сполна насладиться
разноцветными горами, невероятными реками и потрясающим звездным небом. Читайте также: 5 причин отправиться в горы Домбая 5 красочных мест Подмосковья для потрясающей осенней фотосессии
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