Госдеп США: «Северный поток-2» создает риски для Европы

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Проект «Северный поток-2» может стать мощным средством политического давления на Европу со стороны России , заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон.

"Северный поток-2"подрывает усилия, направленные на обеспечение коллективной энергетической безопасности, создавая риски для каждой страны. «Северный поток-2» усилит позиции России в использовании энергетических ресурсов для осуществления политического давления.

Европа полагается на российский газ. Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих политических целей", — отметил Фэннон, сообщает "Интерфакс"

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект осуществляет "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями Engie, Uniper OMV, Shell и Wintershall.

Финляндии, Компания Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2») получила разрешения на строительство от Германии Швеции и России.