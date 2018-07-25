Бастрыкин высказался против передачи прокурорам прав на расследование дел

Отвечая на вопрос о возможной реорганизации органов следствия, глава СК отметил, что считает существующую систему следствия эффективной и сбалансированной. По его мнению, разделение функции следствия и надзора способствует большей объективности работы сотрудников каждого ведомства.