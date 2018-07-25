ЧМ-2018 замедлил экономический рост в июне

В июне ВВП сократился на 0,4% к маю, подсчитали аналитики Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ВЭБ), объяснив замедление роста экономики подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Если в январе — марте экономику подстегивало предвыборное увеличение зарплат бюджетников и благоприятная для промышленности погода, то в апреле — мае — завершение подготовки к ЧМ, указывает руководитель направления «Макроэкономика» Института ВЭБа Олег Засов . За счет быстрого роста строительства, обрабатывающих производств и оптовой торговли за весну экономика выросла на 1,4%. В апреле — мае рост строительства разогнался почти на 11%, добавляет Засов: скорее всего, из-за пика подготовки к чемпионату и строительства Крымского моста. Росла ускоренными темпами и оптовая торговля — компании наращивали запасы в преддверии мундиаля.

Но уже в июне строительство, по оценке ВЭБа, упало на 2,3%, выпуск обрабатывающих предприятий — на 2,1%, оптовые продажи — на 1,7%, пишет Засов. Промышленность упала из-за провала металлургии, объясняет он. На это указывало и Минэкономразвития . Металлургия в июне сократила выпуск на 14,2% в годовом выражении, основная причина — падение на 24,3% производства основных драгоценных металлов, других цветных металлов и ядерного топлива, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата . Скорее всего, металлургия сократила выпуск из-за ограничения производства вредных и транспортировки опасных продуктов на время ЧМ, предполагает Засов. По косвенным данным, упало именно ядерное топливо, замечает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников , ограничения могли затронуть эти производства. Максимально упало производство стальных труб для нефте— и газопроводов, серебра, золота и платины, а также алюминиевой продукции, делится наблюдениями замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов . Основные загрязняющие выбросы, по его словам, идут с алюминиевых заводов, а причина падения, скорее, санкции в отношении «Русала»

Все остальные отрасли обрабатывающей промышленности, кроме металлургии, в июне росли, но в целом индустрия увеличила выпуск на 2,2% в годовом выражении после роста выше 5% в апреле — мае, указывало Минэкономразвития.

Строительство в июне действительно «провалилось» на 6% относительно предыдущего месяца, подтверждает Миронов оценки Института ВЭБа: в апреле и мае оно росло на 10 и 6% в месячном выражении соответственно. ЦМАКП отслеживает интенсивность стройки косвенно — через производство базовых стройматериалов, рассказывает Сальников, и в июне падения не зафиксировал, как и особого оживления в апреле — мае. Правда, в преддверии ЧМ производились уже финишные работы, которые могли и не привести к росту спроса на базовые стройматериалы, оговаривается он.

Падение оптовых продаж в первый месяц лета Засов также частично объясняет ограничениями на вредные и опасные производства.

Зато чемпионат привел к росту оборота розничной торговли и общественного питания. По данным Росстата, в июне розничные продажи выросли на 3%, прежде всего за счет увеличившегося благодаря притоку туристов спроса на продукты питания, указывали аналитики «ВТБ капитала». В июле эффект от чемпионата еще будет сохраняться, так что оборот розничной торговли также вырастет на 3% в годовом выражении, прогнозируют аналитики Альфа-банка

Несмотря на замедление в июне, в целом за II квартал благодаря чемпионату рост экономики ускорился до 2,4% в годовом выражении после роста на 1,5% в январе — марте, оценивают экономисты ВЭБа. Минэкономразвития в прогнозах скромнее — 1,8% в годовом выражении.