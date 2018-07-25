Полиция в Мехико начала охотиться на преступников с вертолетов

МЕХИКО , 25 июл — РИА Новости . Удручающая ситуация с безопасностью на улицах ряда районов Мехико заставила местную полицию пойти на радикальный шаг и привлечь к борьбе с преступностью вертолеты.

Как сообщает правительство города, со вторника введена в действие операция «Кондор», в рамках которой 10 вертолетов министерства общественной безопасности города будут три раза в день в разные часы облетать наиболее опасные районы мегаполиса.

Все машины снабжены мощными камерами, работающими на расстоянии до 25 километров, и тепловизорами, способными различать людей даже под деревьями и в укрытиях.

Мэр Мехико Хосе Амьева Гальвес отметил, что применение такого числа вертолетов обеспечит быстрое реагирование на преступления, так как время для пересечения всего Мехико с юга на север составляет, к примеру, всего семь минут.