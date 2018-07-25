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Полиция в Мехико начала охотиться на преступников с вертолетов
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Полиция в Мехико начала охотиться на преступников с вертолетов 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Удручающая ситуация с безопасностью на улицах ряда районов Мехико заставила местную полицию пойти на радикальный шаг и привлечь к борьбе с преступностью вертолеты.
Как сообщает правительство города, со вторника введена в действие операция «Кондор», в рамках которой 10 вертолетов министерства общественной безопасности города будут три раза в день в разные часы облетать наиболее опасные районы мегаполиса.
Все машины снабжены мощными камерами, работающими на расстоянии до 25 километров, и тепловизорами, способными различать людей даже под деревьями и в укрытиях.
Мэр Мехико Хосе Амьева Гальвес отметил, что применение такого числа вертолетов обеспечит быстрое реагирование на преступления, так как время для пересечения всего Мехико с юга на север составляет, к примеру, всего семь минут.
В последние годы Мексика переживает всплеск преступности в разных районах страны, что во многом связано с деятельностью наркокартелей. Столица страны не стала исключением, и на ее улицах все чаще происходят столкновения между противоборствующими бандами и полицией, растет обычная уголовная преступность (уличные грабежи, похищения, вымогательства).
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