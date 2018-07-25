СКР отследил финансовые потоки «Седьмой студии» 

Следственный комитет проверил движение всех средств, выделенных Министерством культуры «Седьмой студии». В ведомстве заявили, что получили новые доказательства вины фигурантов так называемого «театрального дела».
Благодаря изъятым бухгалтерским документам следователи смогли отследить все платежи по проекту «Платформа». В частности выяснилось, что большинство выделенных бюджетных средств после обналичивания расходовались на иные цели, в том числе возвращались руководителю проекта Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин. По его словам, у следствия появилось достаточно доказательств виновности фигурантов дела, все смогут в этом убедиться, когда начнётся публичный судебный процесс.
Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывший глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие театрального искусства. Все они находятся под домашним арестом и не признают вину.
Ранее News.ru сообщал о том, что Серебренников признался в обналичивании средств с целью платить меньше налогов.