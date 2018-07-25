Ещё
СКР отследил финансовые потоки «Седьмой студии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР отследил финансовые потоки «Седьмой студии» 

News.ru 22 минуты назад
Фото: News.ru
Следственный комитет проверил движение всех средств, выделенных Министерством культуры «Седьмой студии». В ведомстве заявили, что получили новые доказательства вины фигурантов так называемого «театрального дела».
Благодаря изъятым бухгалтерским документам следователи смогли отследить все платежи по проекту «Платформа». В частности выяснилось, что большинство выделенных бюджетных средств после обналичивания расходовались на иные цели, в том числе возвращались руководителю проекта Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин. По его словам, у следствия появилось достаточно доказательств виновности фигурантов дела, все смогут в этом убедиться, когда начнётся публичный судебный процесс.
Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывший глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие театрального искусства. Все они находятся под домашним арестом и не признают вину.
Ранее News.ru сообщал о том, что Серебренников признался в обналичивании средств с целью платить меньше налогов.
News.ru: последние новости
Бывшая жена известного шоумена метит в губернаторы Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника Студенты МГУ нашли тайник художника эпохи палеолита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль576
Раскрыта правда о «Посейдоне»18
Скончался Александр Исаков28
Тяжелобольная Терехова не может говорить37
Россия стянула военную технику к западным рубежам610
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение