СКР отследил финансовые потоки «Седьмой студии»

Благодаря изъятым бухгалтерским документам следователи смогли отследить все платежи по проекту «Платформа». В частности выяснилось, что большинство выделенных бюджетных средств после обналичивания расходовались на иные цели, в том числе возвращались руководителю проекта Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин . По его словам, у следствия появилось достаточно доказательств виновности фигурантов дела, все смогут в этом убедиться, когда начнётся публичный судебный процесс.

Ранее News.ru сообщал о том, что Серебренников признался в обналичивании средств с целью платить меньше налогов.