Самое долгое полное затмение века. Когда и где смотреть на Луну?

Самое долгое полное лунное затмение XXI века увидят земляне 27 июля 2018 года. Оно будет длиться почти четыре часа, и рассмотреть его при отсутствии облачности можно будет практически из любой точки обращенного к Луне полушария.

Корреспондент АиФ-Алтай выяснил, почему затмение называют «кровавой Луной», и узнал, как и где лучше наблюдать за естественным спутником Земли.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение — довольно частое явление. Оно происходит каждый раз, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник.

«В XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов», — сообщил московский планетарий.

Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года, от первой до последней фазы оно будет длиться 3 часа 56 минут.

Когда и где можно будет увидеть самое долгое затмение?

Затмение смогут наблюдать там, где на момент затмения Луна находится над горизонтом, и нет облачности. 27 июля астрономическое явление увидят почти везде, за исключением Северной Америки.

Фаза полного лунного затмения наступит в 23:21 по московскому времени 27 июля. В Алтайском крае в это время будет глубокая ночь.

«Ориентировочно в 1:23 Луна погрузится в полутень, а затем вы можете наблюдать красновато-бурый цвет Луны, — рассказывает Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария. — «Наползание» этой красной тени в Алтайском крае можно наблюдать с 2 до 3 часов ночи. Затмение продлится до 5 часов утра, завершающая фаза в 5:19. В 5:30 часов Луна скроется под горизонт».

Почему Луна становится «кровавой»?

Даже во время полного затмения Луна не исчезнет полностью, а только приобретет красноватый оттенок. Этот эффект возникает, так как спутник продолжает освещаться, а атмосфера Земли лучше пропускает красно-оранжевую часть спектра.

По сути, это тот же эффект, что и яркое свечение неба у горизонта перед восходом или сразу после заката.

Как наблюдать затмение?

Наблюдать затмение можно будет даже невооруженным взглядом. Бинокль иметь необязательно, но если он будет под рукой, удастся лучше разглядеть рельеф Луны.

По словам Наталья Ненаховой, спутники и планеты лишь отражают космический свет, а в полнолуние Луна дает ярко-желтоватый отсвет.

«Все астрономы желают для наблюдения безоблачное ясное небо. Наблюдать можно в пределах города, там, где не мешают фонари, яркая иллюминация. Но лучше это делать за городом», — сказала Наталья Ненахова.

Публичных астрономических наблюдений затмения в Барнауле не будет. «Мы компенсируем это дневными наблюдениями. С 17 до 18 часов 11 августа Барнаульский планетарий приглашает на публичные наблюдения в телескоп частного (частичного) солнечного затмения. В 2018 году частных солнечных затмений было уже два, это будет третье», — сказала Наталья Ненахова.

Кстати

Помимо затмения Луны, в ночь с 27 на 28 июля 2018 года произойдет великое противостояние Марса. Оно случается раз в 15 или 17 лет. Марс станет привлекательным объектом для любительских наблюдений в небольшой телескоп. Увидеть его можно на площадке созвездия Козерога, невысоко над южным горизонтом.

К 31 июля красная планета сблизится с Землей на минимальное расстояние — всего 57,8 млн км.