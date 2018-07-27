Россияне смогут увидеть самое длительное затмение Луны в XXI веке

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Россияне практически на всей территории страны 27 июля смогут наблюдать самое длительное затмение XXI века — полное затмение Луны, увидеть уникальное явление можно будет невооруженным глазом, если позволит погода. Об этом говорится в сообщении Московского планетария.

"27 июля с 21:24 до 01:19 по московскому времени произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России . Луна пройдет через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года", — говорится в сообщении.

Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землей. В XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные.

Самым долгим и зрелищным, как рассчитали астрономы, станет полное затмение 27 июля — его продолжительность составит 3 часа 56 минут, полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск). В этот день спутник нашей планеты погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр.

"При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок. Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет освещает Луну во время полного затмения", — поясняется в сообщении.

Уникальным затмение 27 июля будет еще и потому, что по редчайшему совпадению Марс в этот день будет проходить точку великого противостояния с Солнцем — ситуация, когда Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказываются максимально близко друг к другу. Луну и Марс одновременно можно будет наблюдать недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Где лучше наблюдать затмение

Наилучшие условия для наблюдения за затмением на территории России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения будет в районе полуночи по местному времени. Благоприятные для наблюдений условия также сложатся на Европейской части России.

"Несмотря на короткую летнюю ночь, это затмение будет видно там с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало — до озера Байкал", — говорится в сообщении.

Начальные фазы затмения смогут увидеть под утро 28 июля даже жители Дальнего Востока. Затмение не будет видно только в северной части Сибири.

"Небесный спектакль 27 июля будет виден невооруженным глазом, но в бинокль и телескоп можно будет различить элементы поверхности обоих светил. Самое важное условие — ясная, безоблачная погода", — отмечают в Московском планетарии.

В других частях мира затмение 27 июля будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. Единственный регион, жители которого не смогут наблюдать за редким явлением — Северная Америка.

Красная Луна над Москвой

В Москве полная Луна появится над юго-восточным горизонтом после 21:00 по местному времени. Спустя час, в 22:00, там же вслед за ней появится ярко-красный Марс. Максимальной фазы затмение достигнет к 23:30.

"Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, представляя собой редкое зрелище", — отмечается в сообщении.

Луна начинает выходить из земной тени примерно 00:13 мск 28 июля. Завершится затмение примерно в 02:29 по московскому времени.