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Лунный посевной календарь на 25 июля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 25 июля 2018 года 

7dach.ru 23 минуты назад
Фото: 7dach.ru
13 лунный день, растущая Луна в Козероге (с 01:50).
Знак Козерога
Благоприятный период для замачивания семян, посевов и посадок культур на семена и урожай (в том числе на хранение): можно повторно сеять (дачники-новички, перед началом работ обязательно ознакомьтесь с принципами севооборота) зелень (чтобы урожай удался, выбирайте устойчивые к образованию цветоносов сорта и вспомните нюансы выращивания). Хорошее время для посева и посадки декоративных многолетников, зимующих в открытом грунте. И сейте, сейте, сейте сидераты! Они буквально возродят почву, избавят ее от многих проблем, нужно только выбрать культуры по полезным свойствам. Хорошая пора для посадки деревьев и кустарников (обязательное условие — саженцы с ЗКС).
Будет весьма удачной борьба с вредителями и болезнями растений: сейчас используйте всевозможные народные средства и составы, биопрепараты. Держите под рукой зеленку и марганцовокислый калий — они помогут защитить растения. Регулярно проводите профилактические опрыскивания томатов от фитофтороза, а если нужно, то и лечебные. Многие дачники в целях профилактики удаляют листья у томатов, опрыскивают растения бордоской жидкостью и «Байкалом М1». Если на картофеле есть колорадские жуки, используйте один из способов борьбы с ними. Следите за плантациями других пасленовых: особенно охотно жуки закусывают цветками и завязями баклажанов.
Удачный период для сбора урожая на хранение и плодов на семена. Продолжайте пополнять запасы целебного сырья.
Не рекомендованы работы с корневой системой культурных растений.
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