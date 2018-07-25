День 25 июля в истории

День сотрудника органов следствия РФ

Дата выбрана не случайно: именно в этот день, 305 лет назад, Пётр I учредил первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Её руководителем был назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Волконский.

Ведомство подчинялась непосредственно Петру I, и расследовало все преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами органов государственной власти, в том числе и высокопоставленными.

День речной полиции в России.

В этот день в 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции».

Впервые в России правоохранительная структура по обеспечению порядка на воде была образована в 1867 году. Она проводила осмотры и освидетельствование судов, пристаней, а также других водных объектов. Кроме того, следила за тем, чтобы «берега рек и протоков были хорошо укреплены, …чтобы шаланды от мостов близко не ставили…», а также боролась с воровством и пожарами на воде.

В настоящее время за порядком на воде следит Главное управление на транспорте МВД Российской Федерации.

34 года назад (1984) впервые в мире в открытый космос вышла женщина.

Светлана Савицкая провела в безвоздушном пространстве за 3 часа 35 минут. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым она выполнила уникальный эксперимент: испытала новую разработку отечественных учёных — «электронно-лучевую пушку».

76 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны началась Северо-Кавказская стратегическая оборони­тельная операция.

Её проводили войска Южного (до 28 июля 1942 года), Северо-Кавказского и Закавказского фронтов при содействии сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

Под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти к перевалам Главного Кавказского хребта и реки Терек. Однако уже в ноябре-декабре 1942 года продвижение фашистских войск было остановлено. Немецкий план «Эдельвейс» по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного Баку , провалился.

Северо-Кавказская стратегическая оборони­тельная операция была завершена 31 декабря 1942 года.

88 лет назад (1930) было принято постановление ЦК ВКП (б) «О всеобщем обязательном начальном обучении».

До 1917 года вопрос о введении всеобщего обучения в России поднимался неоднократно, но не был поддержан на государственном уровне. В 1918 году ВЦИК утвердил «Положение о единой трудовой школе РСФСР», которым устанавливалось обязательное бесплатное обучение всех детей в возрасте от 8 до 17 лет в школах 1-й и 2-й ступеней.

Постановлением, которое было принято 25 июля 1930 года, вводилось обязательное обучение детей в возрасте от 8 до 15 лет в объёме уже четырёхлетнего курса начальной школы.

К 1934 году начальное обучение было внедрено в Советском Союзе повсеместно.

18 лет назад (2000) в аэропорту Парижа потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд»

Самолёты, спроектированные совместно французской компанией «Аэроспасьяль» и английской «Бритиш эйркрафт корпорейшн», пользовались большой популярностью у состоятельных пассажиров, которые совершали трансатлантические перелеты. С начала эксплуатации в 1976 году услугами «Конкордов» воспользовались более трех миллионов человек.

В авиакатастрофе 25 июля 2000 года погибли 113 человек. Причиной аварии стала небольшая металлическая деталь, за которую зацепилось шасси лайнера при взлете. Спустя три года эксплуатация «Конкордов» была полностью прекращена.

40 лет назад (1978) в английском городе Олдем родился первый ребёнок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В семье Джона и Лэсли Браун появилась девочка, которую назвали Луиза Джой.

71 год назад (1947) в Праге на стадионе «Страгов» открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Он стал самым продолжительным в своей истории (почти шесть недель) и собрал 17 000 участников из 71 страны. Мероприятие проходило под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи.

Финляндии и С тех пор фестиваль побывал во всех европейских странах бывшего социалистического лагеря, также он проводился в Австрии Северной Корее . В Москве фестиваль проходил дважды: в 1957 и 1985 годах.

Последний — XIX — состоялся в Сочи в октябре 2017 года. В нем приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира.

111 лет назад (1907) в Англии организовано скаутское движение.

Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл. Он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси, где в детях воспитывался патриотизм, гражданская ответственность, организованность и уверенность в себе.

Эксперимент оказался настолько удачным, что Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл в 1908 году выпустил собственную книгу «Скаутинг для мальчиков», получившую мировую известность.

Интерес к его начинанию оказался ошеломляющим. За неделю по всей Англии мальчики образовали патрули бойскаутов, а к концу года уже начала действовать национальная штаб-квартира по координации этого движения.