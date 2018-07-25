Зимний июньский готичный Уругвай

После очень долгого перелета из Европы в Южную Америку, я подсознательно ждал некоей экзотики. Нет, я бывал в Южной Америке и раньше, но в более экзотических местах с джунглями, водопадами, индейцами.

Столица Уругвая , Монтевидео, миллионный город на берегу Атлантического океана, да еще вкупе с зимней погодой, дождями, ветрами и абсолютно европейской застройкой и белыми лицами не вызывал ощущение путешествия.

Очень цивилизованно, чисто, культурно, достаточно богато. И цены на уровне Франции , или Германии . Добавим к этому встречи в уругвайском сенате, солидные фуршеты и вечера в обществе местной богемы и три дня в Монтевидео пролетели как во сне. Сейчас, два месяца спустя, вспоминаю это время в каком-то тумане и задаюсь вопросом, а что это было?

В предыдущей статье про Уругвай я рассказал про колониальную часть Монтевидео, где на удивление все плохо. Обычно, старая часть города, ну, которая с церквями и разными дворцами, она самая яркая и солидная часть любого города.

Но не в Монтевидео, где исторический центр как раз пребывает в упадке, взгляните Колониальный Монтевидео.

Красивые виллы, соборы, площади разрушаются на глазах, а от количества бомжей прямо хочется бежать подальше. И это в десяти минутах ходьбы от солидного делового центра города.

А сегодня мы прогуляемся по более типичной части уругвайской столицы, относительно новой, где не найти испанскую застройку XVI века, зато много всего другого —

Принято считать, что белые жители Южной Америки, это потомки испанских конкистадоров и переселенцев.

Это верно лишь отчасти, поскольку в XIX веке в Аргентину и Уругвай переезжали преимущественно итальянцы, португальцы и немцы.

Сегодня лишь половина жителей Уругвая может назвать себя потомками испанцев. На одной из встреч связанных с правозащитной деятельностью, я задал вопрос трем сенаторам, присутствовавшим там, кто они по происхождению. Только один назвал себя потомком испанцев. Еще один сказал, что родители с Сицилии, а третий рассказал, что его мама — дочь эмигрантов из Германии, а папа он даже не знает каких корней, предположительно Польша в пятом поколении.

Кстати, к вопросу о населении Южной Америки. В Монтевидео есть целый район (вполне фешенебельный), который называется Armenia, поскольку там проживает значительная армянская диаспора, насчитывающая около 20 тысяч человек. Это конечно не 200 тысяч армян в соседней Аргентине, но для 3 миллионного Уругвая немало. Хачкар в Монтевидео —

Другой памятник, связанный с уругвайскими армянами, там же, в районе Armenia —

Если вам интересно, в следующей статье расскажу про армян Уругвая, про церкви, школы, тусовку и так далее. Это отдельная и интересная тема и я бы не хотел ее смешивать с архитектурой города в целом.

Я оказался в Монтевидео в июне, то есть зимой. Там не та зима, что в Европе и снег не выпадает. Но сильнейшие ветры, дожды с градом и температура в районе +10 градусов обеспечены. Все понимают, что южное полушарие и там все «наоборот», но когда сталкиваешься с этим лично, выглядит сюрреализмом. В свитере и штормовке на пляжах Южной Америки?

Снимая этот кадр, с меня ветром сдуло кепку. Пока я прятал фотоаппарат в сумку от дождя, кепку стремительно уносило в сторону бушующего моря. Тщетно я пытался угнаться за кепкой, ее швыряло из стороны в сторону и в итоге она нашла свой покой в волнах Атлантического океана.

Ближе к вечеру океан успокоился, а дождь сделал для меня перерыв, позволив немного погулять —

Уругвайские друзья, видя, что я фотографирую пляжи, стали переживать «Ой, сейчас не сезон, все выглядит не очень красиво». Да, летом, в январе, тут во-первых пляж шире — отливы, а во-вторых людей столько отдыхает и купается, что не всегда и место найдете.

Цюрих — Монтевидео — очень зеленый город. Причем, зеленый в эдаком бюргерском стиле, более похожем на старые города Германии. Эти тенистые аллеи мне здоровно напоминают Мюнхен, Вену

Считается, что это самый дорогой отель Уругвая, напротив набережной —

Спальные районы Монтевидео напрочь ломают ваши представления о Южной Америке. Зажмурьтесь, а теперь снова откройте глаза. Внимание, вопрос — где вы находитесь?

Несколько вилл были явно заброшены и в этом в достаточно дорогом районе города. Я спросил, почему? Мне обьяснили, что если хозяева умерли, а наследников нет, то вилла так и стоит. Пока не развалится.

Эта вилла не заброшена, а просто хозяевам нравится жить заросшими ботвой —

И эта вилла вполне жилая, просто, по словам местных, там живут своеобразные отпрыски былых богачей. Они кайфуют от жизни, устраивают вечеринки с разрешенной недавно марихуаной и далеки от инвестиций в ремонт особняка. Хочешь зайти и затянуться косячком? Это меня спросили на полном серьезе.

Внезапно немецкий стиль «Баухауз» справа. Вы в курсе, что этот архитектурный стиль, как ни странно, лучше всего представлен даже не в самой Германии, а в… Израиле

Весь центр Тель-Авива это сплошной «Баухауз» 20−30 годов прошлого столетия. Об этом у меня есть отдельная статья «Белый город январским утром».

Вид на небережную Монтевидео —

Вот таким мне запомнился Монтевидео прохладным зимним вечером в июне…