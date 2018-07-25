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«Лежу реву»: в Сети появился новый крутой мем
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«Лежу реву»: в Сети появился новый крутой мем 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
22 июля девушка с ником «Принцесса копуста» рассказала в твиттере о молодом человеке, который после ее твита о болезни привез ей еду и лекарства. Но случилась беда — этот парень оказался совсем «не тот», от которого бы девушка мечтала получить подарок.
https://twitter.com/Mumi_Troll/status/1021061820751253504
Часть пользователей Сети разделило расстройство девушки: «не тех» парней, который привозят подарки, оказалось очень много. А часть раскритиковало ее за то, что подарок она взяла, а мужчина ей все-таки пришелся не по вкусу. Позже, правда, девушка объяснила свою позицию. Оказывается, она много раз говорила воздыхателю, что у них ничего быть не может, а он сам настойчиво продолжал за ней ухаживать. Мужчина ей не приглянулся, так как зарабатывает меньше, живет в съемной квартире — в общем, как ни крути, совсем ей не пара.
Твит стал вирусным. «Лежу реву», — теперь с таких слов начинаются многие посты в соцсетях. И один смешнее другого,
https://twitter.com/verschroben_/status/1021521440372346880
https://twitter.com/cloudbedsalo/status/1021684277577240577
https://twitter.com/MoreJahHead/status/1021651699021373440
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