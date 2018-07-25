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Арабская коалиция вынудила самолет МККК приземлиться в Джизане
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Арабская коалиция вынудила самолет МККК приземлиться в Джизане 

РИА Новости 36 минут назад
ДУБАЙ, 25 июл — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вынудила экипаж самолета Международного комитета Красного Креста (МККК), летевшего из столицы Йемена Саны в Джибути, приземлиться в приграничном саудовском городе Джизане из-за его уклонения от курса, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
"Экипаж одного из самолетов Международного комитета Красного Креста после взлета из Саны в направлении Джибути изменил выделенный для него маршрут и вылетел в зону над территорией проведения военных операций", — отметил аль-Малики, чьи слова цитирует новостной портал «Ахбар24».
По его словам, командование коалиции пыталось связаться с экипажем самолета, но он не реагировал на подаваемые сигналы, поэтому командование отдало приказ удалить воздушное судно из района проведения военных операций без причинения ему вреда и принудить его к посадке в региональном аэропорту имени короля Абдаллы в Джизане.
Аль-Малики заявил, что «экипаж самолета явно нарушил полетный режим и подверг опасности жизни четырех пассажиров, которые находились на борту, коалиция действовала для обеспечения безопасности воздушного движения, самолета и пассажиров, которые занимаются гуманитарной деятельностью».
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