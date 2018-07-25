Арабская коалиция вынудила самолет МККК приземлиться в Джизане

"Экипаж одного из самолетов Международного комитета Красного Креста после взлета из Саны в направлении Джибути изменил выделенный для него маршрут и вылетел в зону над территорией проведения военных операций", — отметил аль-Малики, чьи слова цитирует новостной портал «Ахбар24».

По его словам, командование коалиции пыталось связаться с экипажем самолета, но он не реагировал на подаваемые сигналы, поэтому командование отдало приказ удалить воздушное судно из района проведения военных операций без причинения ему вреда и принудить его к посадке в региональном аэропорту имени короля Абдаллы в Джизане.

Аль-Малики заявил, что «экипаж самолета явно нарушил полетный режим и подверг опасности жизни четырех пассажиров, которые находились на борту, коалиция действовала для обеспечения безопасности воздушного движения, самолета и пассажиров, которые занимаются гуманитарной деятельностью».