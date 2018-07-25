СК проверил движение всех выделенных Минкультуры средств в деле «Седьмой студии»

"По изъятым бухгалтерским документам мы проследили движение всех средств, выделенных Минкультом на «Платформу». Соответствующая отчетность представлялась и в Минкульт. По показаниям свидетелей, сотрудники департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства, который возглавляла

"У Серебренникова была доверенность на управление всеми финансами в рамках «Платформы», но бюджетные средства, как установило следствие, после обналичивания по большей части расходовались не на организацию спектаклей (актеров и реквизит), а на совершенно иные цели. В частности, возвращались тому же Серебренникову и другим обвиняемым", — отметил представитель СК.

В интервью, опубликованном к Дню сотрудника органов следствия РФ , он отметил, что «в уголовном деле достаточно доказательств виновности его фигурантов, и, когда над ними начнется публичный судебный процесс, в этом смогут убедиться все».

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.