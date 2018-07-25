СК проверил движение всех выделенных Минкультуры средств в деле «Седьмой студии» 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела «Седьмой студии» о хищении средств, выделенных на проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова, проследил движение всех средств, предоставленных Министерством культуры РФ. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ».
"По изъятым бухгалтерским документам мы проследили движение всех средств, выделенных Минкультом на «Платформу». Соответствующая отчетность представлялась и в Минкульт. По показаниям свидетелей, сотрудники департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства, который возглавляла
Софья Апфельбаум, обращали ее внимание на подозрительные платежи, но она не только не принимала никаких мер, а, напротив, продлевала финансирование", — сообщил Сергей Голкин.
"У Серебренникова была доверенность на управление всеми финансами в рамках «Платформы», но бюджетные средства, как установило следствие, после обналичивания по большей части расходовались не на организацию спектаклей (актеров и реквизит), а на совершенно иные цели. В частности, возвращались тому же Серебренникову и другим обвиняемым", — отметил представитель СК.
В интервью, опубликованном к Дню сотрудника органов следствия РФ, он отметил, что «в уголовном деле достаточно доказательств виновности его фигурантов, и, когда над ними начнется публичный судебный процесс, в этом смогут убедиться все».
По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.
Всем фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме Серебренникова обвиняемыми по делу проходят продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, бывший глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Продюсер Екатерина Воронова обвиняется заочно, так как она находится за границей. В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний.