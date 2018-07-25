Бастрыкин: СК проверял версию о спасении семьи Николая II

"В рамках уголовного дела мы проверяем все возможные версии, в том числе о полном уничтожении тел; о том, что под Екатеринбургом были захоронены другие лица, не имеющие отношения к семье Романовых и их окружению; о спасении членов царской семьи; о другом времени захоронения и иные версии, — сообщил Бастрыкин. — Результаты этих [проведенных в ходе следствия] экспертиз наряду с другими доказательствами по уголовному делу позволят ответить на эти и другие вопросы".

Кроме того, сообщил председатель СК, был «проведен следственный эксперимент, в рамках которого следователи воспроизвели обстановку и иные обстоятельства расстрела царской семьи и лиц из окружения в помещении, имитирующем расстрельную комнату дома Ипатьевых». По его словам, результаты эксперимента «полностью опровергают доводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой комнате не могли бы разместиться 11 жертв и участники расстрела».

Также впервые были исследованы фрагменты ювелирных изделий, обнаруженных в 1998 году в районе Ганиной ямы, где еще в 1918-1919 годах проводился поиск останков членов царской семьи. «Заключением физико-химической экспертизы установлено, что содержание золота во всех трех фрагментах не соответствует регламентированным в настоящее время пробам. Это говорит о том, что украшения были сделаны в Российской империи задолго до того, как была принята современная метрическая система проб», — отметил Бастрыкин. В рамках этой же экспертизы были исследованы девять бусин, обнаруженных вместе с фрагментами золотых изделий — они совпадают по внешнему виду и размерам с бусинами на фотографиях из дела следователя Николая Соколова и бусиной, находящейся в храме-памятнике Святого Иова Многострадального в Брюсселе

"Таким образом, эти и другие данные опровергают иные версии, озвученные различными исследователями, и дополнительно подтверждают версию о расстреле царской семьи в доме Ипатьева и захоронении останков погибших под Екатеринбургом", — подчеркнул Бастрыкин.