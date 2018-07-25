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S&P: рейтинг Никарагуа снижен с «В+» до «В» с негативным прогнозом
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S&P: рейтинг Никарагуа снижен с «В+» до «В» с негативным прогнозом 

РИА Новости 47 минут назад
МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) снизило суверенный долгосрочный рейтинг Никарагуа с «В+» до «В» с негативным прогнозом на фоне внутреннего конфликта, переживаемого страной.
В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, унесшие уже жизни более 350 человек.
"Понижение рейтинга отражает наше мнение, что власти Никарагуа и ее институты сталкиваются с большим стрессом и неопределенностью в результате политической стагнации и продолжающегося насилия, которое длится уже три месяца", — отмечается в коммюнике агентства.
По мнению аналитиков S&P, ухудшение прогноза связано со снижением предсказуемости при формулировании политики и способности осуществлять прагматические действия для привлечения инвестиций. Агентство считает, что сложившаяся ситуация даст негативные последствия для Никарагуа и в 2019-2020 годах.
При этом S&P отмечает, что в течение ближайших 12 месяцев может еще снизить рейтинг Никарагуа в случае продолжения роста насилия и политической поляризации страны.
В конце июня аналогичное решение по рейтингу Никарагуа приняло другое агентство Fitch. Оно снизило рейтинг страны также с «В+» до «В» с негативным прогнозом на фоне массовых протестов.
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