О ночных перекусах, мешках под глазами и пластике: проверяем на прочность нервы звезды «Деффчонок» Анастасии Денисовой

Смотри новый выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити! Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы! В пятом выпуске мы решили проверить на прочность нервы Анастасии Денисовой , актрисы сериала «Деффчонки», новый, шестой сезон которого выйдет уже совсем скоро на ТНТ! Скорее жми на play — и узнаешь, почему она стала актрисой, важно ли ей, чтобы мужчина был симпатичным, на каком свидании можно не переживать насчет своего внешнего вида, и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото:Starface, Instagram