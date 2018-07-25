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О ночных перекусах, мешках под глазами и пластике: проверяем на прочность нервы звезды «Деффчонок» Анастасии Денисовой
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О ночных перекусах, мешках под глазами и пластике: проверяем на прочность нервы звезды «Деффчонок» Анастасии Денисовой 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Смотри новый выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити!
Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы!
В пятом выпуске мы решили проверить на прочность нервы Анастасии Денисовой, актрисы сериала «Деффчонки», новый, шестой сезон которого выйдет уже совсем скоро на ТНТ! Скорее жми на play — и узнаешь, почему она стала актрисой, важно ли ей, чтобы мужчина был симпатичным, на каком свидании можно не переживать насчет своего внешнего вида, и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске.
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Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru  Фото:Starface, Instagram
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