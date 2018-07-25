Ещё
СМИ: три экс-главы госдепа снялись в сериале «Мадам госсекретарь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: три экс-главы госдепа снялись в сериале «Мадам госсекретарь» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала «Мадам госсекретарь», который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда.
Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.
"Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами", — сообщила продюсер сериала Барбара Холл.
Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год, стала первой женщиной на этой должности. Пауэлл работал на этом посту с 2001 по 2005 год. Клинтон возглавляла госдепартамент с 2009 по 2013 год.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль576
Раскрыта правда о «Посейдоне»19
Умер актер из «Счастливы вместе»28
Тяжелобольная Терехова не может говорить37
Россия стянула военную технику к западным рубежам610
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение