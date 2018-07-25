Канадский тренер объявил о заключении контракта с ФХР и СКА

Канадский специалист Даниэль Бохнер в своём «инстаграме» сообщил о подписании контракта с Федерацией хоккея России (ФХР) и СКА.

«Рад сообщить, что подписал контракт с ФХР и СКА. Я буду работать в рамках национальной программы развития. Мои обязанности будут включать в себя общее развитие игроков, улучшение качества катания, повышение индивидуальных навыков и технического уровня», — написал Бохнер на своей странице в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Даниэля Бохнера.