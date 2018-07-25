Канадский специалист подписал контракт с ФХР и СКА

Канадский тренер Даниэль Бохнер подписал контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) и петербургским клубом СКА, сообщает ТАСС

"Рад сообщить, что подписал контракт с ФХР и СКА. Я буду работать в рамках национальной программы развития. Мои обязанности будут включать в себя общее развитие игроков, улучшение качества катания, повышение индивидуальных навыков и технического уровня", — написал Бохнер на своей странице в инстаграме под фотографией с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом

Бохнер завершил карьеру в 2011 году. Он выступал за такие клубы, как израильский «Бат Ям» и сербский «Беостар»

Ранее экс-хоккеист сборной России перешел в корейский клуб.