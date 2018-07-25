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Канадский специалист подписал контракт с ФХР и СКА
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Канадский специалист подписал контракт с ФХР и СКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канадский тренер Даниэль Бохнер подписал контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) и петербургским клубом СКА, сообщает ТАСС.
"Рад сообщить, что подписал контракт с ФХР и СКА. Я буду работать в рамках национальной программы развития. Мои обязанности будут включать в себя общее развитие игроков, улучшение качества катания, повышение индивидуальных навыков и технического уровня", — написал Бохнер на своей странице в инстаграме под фотографией с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом.
Бохнер завершил карьеру в 2011 году. Он выступал за такие клубы, как израильский «Бат Ям» и сербский «Беостар»
Ранее экс-хоккеист сборной России перешел в корейский клуб.
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