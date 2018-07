ФХР и СКА подписали контракт с известным канадским тренером

Канадский специалист Даниэль Бохнер сообщил, что подписал контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) и СКА.

"Рад сообщить, что подписал контракт с ФХР и СКА. Я буду работать в рамках национальной программы развития. Мои обязанности будут включать в себя общее развитие игроков, улучшение качества катания, повышение индивидуальных навыков и технического уровня", — написал Бохнер в Инстаграме.

Бохнер — известный в Канаде детский тренер. Он основал и руководит канадской хоккейной академией «UniversalHockey».

I am happy to announce that I have signed a contract with The Russian Hockey Federation (@russiahockey) and KHL club SKA (@hcska). In my new role, I will be working within The Red Machine National Development Program. My responsibilities will include the overall development of players, improvement of their skating quality, and increasing the player's individual skills and technical level.. @russiahockey @hcska @redmachinehockey @redmachinecentre. #RedMachine #RedMachineHockeyDevelopmentProgram #RussiaHockey #PowerSkating #PlayerDevelopment #grateful

