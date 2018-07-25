10 самых популярных вопросов о дезодорантах: отвечает эксперт

Полки магазинов ломятся от средств, которые обещают нам защиту от пота и неприятного запаха. Спрей, стик, кристалл, «24 часа эффекта», «72 часа защиты» — как сделать правильный выбор?

«Летидор» уже писал об интересных фактах о дезодорантах. В этот раз мы проанализировали вопросы наших читателей и обратились к эксперту за разъяснениями.

Что выбрать — дезодорант или антиперспирант, как им правильно пользоваться, чему отдать предпочтение в спортзале и во время отпуска в жарких странах, знает Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог, косметолог и эксперт NIVEA.

Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог, косметолог и эксперт NIVEA Фото: архив пресс-службы

Какому виду дезодоранта стоит отдать предпочтение?

Выбирайте тот вид продукта, что вам удобнее. Кто-то привык пользоваться спреем, кто-то предпочитает более долговечный стик, а кто-то — шариковый дезодорант.

Дезодоранты можно условно разделить на «натуральные»— созданные из природных минералов или практически безвредных для наружного применения веществ, и на современные средства, имеющие в составе достаточно сильнодействующие антибактериальные компоненты и синтезированные ароматизаторы.

Фото: Shutterstock.com Благодаря своей формуле вторые более эффективны. При этом назвать их опасными нельзя.

Крупные производители товаров массового потребления и косметики придерживаются очень высоких стандартов качества, а вся выпускаемая продукция проходит многоступенчатые проверки и сертификации.

Как понять, что дезодорант не подходит и его нужно поменять?

Главное правило — дезодорант или антиперспирант не должен вызывать аллергическую реакцию.

Если кожа стала сухой, появились раздражение, зуд, отек, дезодорант вам не подходит.

Такое может случиться, если развилась аллергическая реакция или вы слишком долго пользовались дезодорантами и антиперспирантами с антибактериальными компонентами, например с триклозаном.

Дезодоранты с мощным и длительным антибактериальным эффектом нужно использовать лишь в особых случаях, когда без них никак нельзя обойтись, например в долгой поездке.

Каждый день применять такие средства не рекомендуется.

Фото: архив пресс-служб

Продукты на фото: дезодорант-антиперспирант «Защита от запаха», «Чистая Линия»; дезодорант тройной силы Uriage; дезодорант-антиперспирант для женщин Dryses Women, Sesderma; дезодорант антистресс от избыточного потоотделения Vichy; розовый дезодорант Weleda; дезодорант-спрей «48 часов защиты», La Roche-Posay; дезодорант-спрей Twilly d'Hermès, Hermes; шариковый дезодорант с экстрактом алоэ и василька L'angelica; антиперспирант-карандаш «Нежность лепестков», Dove; антиперспирант-спрей «Эффект пудры», NIVEA

Как понять, нужен мне дезодорант или антиперспирант?

Если проблема в запахе— нужен дезодорант, потому что дезодорант убивает бактерии, которые разлагают пот и размножаются, тем самым вызывая неприятный запах.

Если проблема в чрезмерном потоотделении, обратите внимание на антиперспирант, сужающий потовые железы и за счет этого сокращающий выделение пота.

Если беспокоит и то и другое— выбирайте комбинированные средства, а именно дезодоранты-антиперспиранты. Они одновременно блокируют выделение пота и обладают бактерицидным действием.

Какой элемент в составе средства должен насторожить?

Больше всего обсуждений вызывают соли алюминия и парабены.

Однако следует отметить, что на данный момент нет однозначных результатов исследований, которые бы четко показали опасность этих веществ в составе дезодорантов и антиперспирантов.

Соответствующие данные приводят такие авторитетные учреждения, как Национальный институт рака США сайт ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

Дело в том, что подобные испытания очень дороги и занимают длительное время, потому что требуют наблюдения за пациентами в контрольных группах в течение многих лет.

Что означает маркировка «24 часа», «48 часов», «72 часа»?

Подобная маркировка на продуктах означает, что потовые железы будут сужены в течение указанного времени. Естественно, постепенно они будут расширяться. Если принимать душ и смывать пот, то можно сохранить свежесть.

Фото: Shutterstock.com Как нужно правильно пользоваться дезодорантом, чтобы он работал?

Дезодорант нужно наносить только на чистую и сухую кожу в зону подмышек и паховую область (не затрагивая слизистые и очень-очень осторожно). В паховой области очень важно не пересушить кожу, чтобы не возникло раздражения.

Антиперспирант эффективнее всего наносить на ночь или ранним утром после душа, так как эндокринно-апокриновые железы не работают ночью.

Днем такие средства лучше не использовать. Зато можно применять дезодоранты. Кстати, после менопаузы апокринные железы выключаются, и поэтому опять же необходимость в антиперспирантах отпадает.

Нужно ли менять дезодорант в зависимости от случая?

Да. Нужно понимать, что все дезодоранты и антиперспиранты предназначены для определенных целей.

Если вы собираетесь на пляж, в баню, сауну или заниматься спортом, то использовать антиперспиранты не стоит.

В этих условиях пот должен свободно выделяться, иначе может возникнуть отек. В подобных ситуациях целесообразнее применять дезодорант.

Кстати, у здорового человека свежий пот на чистом теле не вызывает неприятного запаха в течение двух часов. В отпуске в жарких странах по этим же причинам не стоит злоупотреблять антиперспирантами. Лучше воспользуйтесь дезодорантом и возьмите с собой антибактериальные, универсальные или спиртовые салфетки. Используйте их, если заметите, что появился запах пота.

Фото: Shutterstock.com Для холодного сезона подойдет «летний» дезодорант?

Если летом в жаркую погоду предпочтительнее пользоваться дезодорантами, то в холодное время года можно добавить антиперспиранты.

Но вне зависимости от сезона обращайте внимание на состав одежды, которую вы носите. Избегайте «синтетической сауны», отдавайте предпочтение натуральным материалам.

Как часто можно пользоваться дезодорантами?

Средствами, которые содержат спирт, — каждый день, если нет раздражений и сухости кожи.

Если в составе есть более сильные антибактериальные компоненты, то лучше оставить такие средства для экстренных случаев.

Если вы используете антиперспиранты, то рекомендуется делать перерывы. Давайте коже отдохнуть хотя бы в выходные.

Фото: Shutterstock.com С какого возраста детям можно пользоваться дезодорантом?

Детям вообще нет смысла пользоваться дезодорантом, так как до начала полового созревания тело практически не издает неприятного запаха.

Апокринные железы в подмышечных впадинах и паху, являющиеся его источником, начинают работать только в подростковом возрасте. До этого момента достаточно поддерживать чистоту тела, регулярно принимая душ (желательно без злоупотребления гелями).

В переходный период, если резкий запах появился, можно использовать квасцы, поскольку для их применения нет возрастных ограничений.

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