Медведев обсудит развитие помощи онкобольным и осмотрит диспансер в Балашихе

Показатель смертности от новообразований в Московской области за последние пять лет снизился с 232 до 174,7 на 100 тыс. населения (в 2012 и 2017 годах соответственно). В 2018 году в регионе введены в эксплуатацию два новых онкорадиологических комплекса в Подольске и Балашихе, где ежегодно смогут проходить лучевую терапию более 4,5 тыс. больных. Прием пациентов здесь ведется с апреля, уже получили лечение 2 тыс. человек. Также в этом году в Подмосковье выделено 4,3 млрд рублей на лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями. Для переоснащения диагностическим оборудованием закуплено 22 маммографа, 15 компьютерных томографов, 11 магнитно-резонансных томографов.

Московский областной онкологический диспансер рассчитан на 700 коек. В 2017 году введен новый хирургический корпус на 250 коек. В новом корпусе оборудованы восемь современных операционных и реанимация, ежедневно проводятся до 25 операций. Структура диспансера представлена 15 узкопрофильными отделениями (в том числе детским на 50 коек). Онкорадиологический центр диспансера оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим реализовать самые современные методы диагностики и лучевой терапии (радиотерапии) злокачественных опухолей. Ежегодно в стенах центра смогут лечиться более 2,5 тыс. человек, будут выполняться 20 тыс. диагностических исследований.