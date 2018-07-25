Вложение без сомнений! Volkswagen Teramont в АВТОНОМИЯ! 

Volkswagen «Автономия» знает: вам нужны не только автомобили определенной марки и комплектации, выполняющие нужные вам функции, но и автомобили, вложение денег в которые не вызывает у вас сомнения.
Volkswagen «Автономия» подготовил для вас индивидуальное предложение по формированию вашего автопарка:
Стандартная цена на Volkswagen Teramont Origin 2 799 000 руб. Специальная цена для клиентов ФГФ 2 547 090 руб. * Ежемесячный платеж 28 000,42 руб. **
Лизинг в Volkswagen «Автономия» не только автомобили, но и развитие!
Узнайте больше о новом Volkswagen Teramont и условиях его приобретения в лизинг у специалистов дилерского центра «Автономия» по телефону +7 (495) 256-24-58 Заказать обратный звонок
Автомобили в наличии
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru *Цена с учетом скидки 9%. Скидка предоставляется при оформлении договора лизинга в «ФВ Груп Финанц» ООО.
**Условия финансовой аренды (лизинга) для юридических лиц: авансовый лизинговый платеж 49% от цены равной 2 547 090, 00 рублей с НДС, платеж в счет выкупа 28,829%, срок лизинга 36 мес. Валюта финансирования — рубли РФ. Комиссионный сбор за оформление 00,00 руб. с НДС. Балансодержатель Лизингодатель. Плата за финансирование 11.99% годовых, где размер финансирования равен стоимости автомобиля без НДС за вычетом размера авансового платежа. Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя (может осуществляться Лизингодателем с соответствующим увеличением размера лизингового платежа в месяц). Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен выкуп автомобиля Лизингополучателем по окончании срока лизинга по цене 734 300,58 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма постоянной части ежемесячного платежа может измениться. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 2 990 389,80 руб. с НДС, без учета комиссионного сбора за оформление. Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально. Услуги лизинга предоставляются «ФВ Груп Финанц» ООО www.volkswagen-finance.ru. 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный).