Вложение без сомнений! Volkswagen Teramont в АВТОНОМИЯ!

Volkswagen «Автономия» знает: вам нужны не только автомобили определенной марки и комплектации, выполняющие нужные вам функции, но и автомобили, вложение денег в которые не вызывает у вас сомнения.

Volkswagen «Автономия» подготовил для вас индивидуальное предложение по формированию вашего автопарка:

Стандартная цена на Volkswagen Teramont Origin  2 799 000 руб. Специальная цена для клиентов ФГФ  2 547 090 руб. * Ежемесячный платеж  28 000,42 руб. **

Лизинг в Volkswagen «Автономия»  не только автомобили, но и развитие!

Узнайте больше о новом Volkswagen Teramont и условиях его приобретения в лизинг у специалистов дилерского центра «Автономия» по телефону +7 (495) 256-24-58 Заказать обратный звонок

Автомобили в наличии

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва , МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru *Цена с учетом скидки 9%. Скидка предоставляется при оформлении договора лизинга в «ФВ Груп Финанц» ООО.