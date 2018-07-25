Десять лет назад они травили анекдоты про педофилию. Теперь травят их

История с секс-скандалами и домогательствами в американской киноиндустрии перешла на новый уровень — кинематографистов начали преследовать за неуместные шутки, которыми они делились десятилетия назад. Первыми жертвами новой охоты на ведьм стали режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн и создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон. «Лента.ру» рассказывает, за что именно подверглись травле кинематографисты и при чем здесь американские консерваторы и либералы.

В центре скандала Ганн оказался благодаря обиженным республиканцам: режиссер раскритиковал в Twitter президента США Дональда Трампа и бывшего редактора ультраконсервативного новостного портала Breitbait Бена Шапиро. Трампа Ганн назвал «подданным другой страны» и заявил, что из-за республиканцев Россия сможет повлиять на следующие президентские выборы в США. Шапиро он назвал говнюком и посоветовал матери Бена отписаться от сына в соцсетях.

Журналисты консервативного сайта Daily Caller News Foundation решили изучить Twitter Ганна, а также блог режиссера на его личном сайте, и обнаружили массу пошлых шуток про СПИД, педофилию, изнасилования и антисемитизм, опубликованные примерно с 2008-го по 2011 год. В блоге Ганна нашлась подробно изложенная история о том, как его друг наблюдал нападение сексуально возбужденной обезьяны на несовершеннолетнего актера. Рассказ уже недоступен на сайте режиссера, однако журналисты привели цитату: «Тренер опоздал. Мартышке хватило пары секунд, чтобы кончить. Струя спермы выскочила из мини-мартышечьего колышка и со всплеском приземлилась ПРЯМО НА РЕБЕНКА».

Масла в огонь подлил ультраправый блогер Майк Чернович, опубликовавший в соцсетях скрины с непристойными постами Ганна. Когда скандал вокруг них начал разгораться, Чернович первым заметил, что режиссер принялся удалять свои шутки. «Джеймс Ганн удалил более 10 тысяч твитов и даже закрыл свой блог после того, как на нем обнаружили педофильский контент. СМИ не рассказывают об этой истории и пытаются замять ее. Не допустите этого», — призвал Чернович подписчиков.

Среди «шуточных» постов Ганна присутствовали, в частности, описание слабого напора душа в номере отеля: «Ощущение, будто трехлетний ребенок ссыт мне на голову». Также он опубликовал якобы ретвит поста монтажера Питера Элтона, в котором заявил, что «любит, когда маленькие мальчики трогают его в том странном месте». Помимо этого, режиссер решил высказаться и об изнасилованиях: «Лучшее в том, когда тебя насилуют, это когда тебя закончили насиловать, и ты такой: „Фух, как же здорово, когда меня не насилуют“».

Ганн опубликовал серию постов, в которых попытался объяснить свой черный юмор: «Тогда я считал себя провокатором, снимал фильмы и рассказывал анекдоты, темы которых были табуированы и вызывали негодование. Как я неоднократно публично говорил, я перерос это, как можно заметить по моим работам и юмору». Кинематографист заверил, что сегодня он совсем не тот человек, которым был несколько лет назад, и напомнил, что в прошлом уже извинялся за обидные шутки.

Замять историю Ганну действительно не удалось — в тот же день киностудия Walt Disney уволила режиссера, который должен был снимать третью часть фантастического боевика «Стражи Галактики». «Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в Twitter, не поддаются никаким объяснениям и несовместимы с ценностями нашей студии. Мы разорвали наши деловые отношения с ним», — пояснил председатель компании Алан Хорн.

Фанаты творчества Ганна, снявшего первые две части «Стражей Галактики», встали на защиту режиссера — на сайте Change.org появилась петиция с требованием позволить ему снять продолжение франшизы. Ее подписали более 240 тысяч человек. Авторы обращения указали, что высказывания Ганна — провалившиеся попытки пошутить, и что «нет ни одного человека на планете, не рассказавшего дерьмовую шутку пару раз за жизнь». На сторону режиссера встали звезды «Стражей Галактики» Крис Пратт (исполнитель главной роли Звездного Лорда), Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель) и Майкл Рукер (Йонду Удонта). Последний и вовсе удалился из Twitter в знак протеста против увольнения Ганна. В интернете развернулась масштабная дискуссия по поводу шуток режиссера, призывы к бойкоту третьих «Стражей», появилась даже петиция против петиции в защиту Ганна.

Следующей жертвой стал Дэн Хармон, шоураннер комедийного сериала «Сообщество» (другое название — «Однокурсники») и мультсериала «Рик и Морти». Сценаристу припомнили созданный им в 2009 году комедийный короткометражный фильм под названием «Дэрил», в котором Хармон сыграл педофила и на камеру дважды изобразил сексуальный акт с куклой-младенцем.

Сюжет скетча заключался в том, что психолог-педофил Дэрил прописывает своему пациенту сильнодействующее снотворное, чтобы пробраться к нему домой и изнасиловать его сына-младенца. После этого он сам обращается за помощью к психологу, признавшись, что он — педофил. Психолог пытается убить Дэрила, но сцену расправы видит другой младенец. Психолог обращается к другому психологу, опасаясь, что увиденная сцена расправы повлияет на развитие ребенка и сделает из него маньяка-убийцу, и тот советует стереть ее из памяти младенца другим негативным воспоминанием. В финале психолог-отец позволяет Дэрилу изнасиловать своего сына и благодарит его.

Когда гнев интернет-пользователей обрушился на Хармона, тот и вовсе удалился из Twitter. В сообщении прессе сценарист заявил, что своим скетчем пытался пародировать популярный в то время сериал «Декстер». Шоу рассказывало историю серийного убийцы-социопата, который работает судмедэкспертом в полиции. Сюжет сериала, неоднократно номинировавшегося на премию «Эмми», сводится к тому, что главный персонаж использует свою жажду убивать «во благо» — он расправляется лишь с преступниками, которые избежали правосудия из-за лазеек в законах или нехватке улик. «Когда я опубликовал ролик в 2009-м, то быстро осознал, насколько он безвкусный, и удалил его. Никому не стоило это видеть, и за это я искренне извиняюсь», — отметил Хармон.

Сайт Polygon назвал организатором атаки Черновича и ультраправых пользователей анонимного портала 4chan. По информации журналистов, первыми на видео вновь обратили внимание именно сторонники Трампа, против которого Хармон, как и Джеймс Ганн, неоднократно выступал, и политику которого критиковал. Сценарист, в частности, называл президента США нацистом, «который слишком труслив, чтобы признать это в открытую».

На волне разразившегося скандала Хармону припомнили обвинения в домогательствах, которые обрушились на сценариста во время пика движения #MeToo и кампании Time’s Up — тогда одна из сценаристок «Сообщества» заявила, что Хармон злоупотребял позицией начальника и вел себя неподобающе по отношению к ней. Однако Хармон моментально признал свою ошибку и принес развернутые извинения девушке, а та, в свою очередь, примирилась с бывшим боссом.

Если не брать в расчет травлю, развернувшуюся в отношении Хармона, ему удалось избежать судьбы Ганна — телеканал Adult Swim, для которого он работает над продолжением «Рика и Морти», официально простил сценариста. «Мы стараемся поддерживать свободу творчества и не боимся заходить за границы дозволенного, в частности — в области комедии. Оскорбительные сцены в видео Дэна из 2009-го не соответствует контенту, который мы поддерживаем. Дэн признал свои ошибки уже давно и принес извинения», — отметили представители телеканала.

Чернович, который дал весьма заметный толчок обеим историям, называет свои действия журналистским расследованием и даже предположил, что достоин получить за это Пулитцеровскую премию. Ультраправый блогер не впервые появляется в медийном поле из-за подобных ситуаций. Чернович называет себя «американским националистом», а The New Yorker в 2016-м посвятил ультраправому блогеру статью под названием «Тролли за Трампа». Во время предвыборной гонки кандидатов в президенты США он подобрал с 4chan и стал продвигать конспирологическую теорию, получившую название «пиццагейт». Согласно этой теории, Хиллари и Билл Клинтон и другие члены американской Демократической партии якобы организовали кружок педофилов, занимающийся доставкой детей в подвалы одной из сетевых пиццерий, где устраивались массовые оргии с участием известных либералов. Вскоре после этого 29-летний Эдгар Мэддисон Уэлч из штата Северная Каролина ворвался в пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне с тремя штурмовыми винтовками и открыл огонь.

Чернович и его сторонники, активно участвовавшие в травле Ганна и Хармона, успешно выставляют эти истории как конфликт между американскими либералами и консерваторами — оба кинематографиста выступали против Трампа и поддерживали демократов. Тех, кто продолжает поддерживать комиков, обвиняют в лицемерии — либеральная общественность ликовала, когда ситком «Розанна» закрыли из-за расистского твита звезды сериала и ярой сторонницы Трампа Розанны Барр. Актриса так прокомментировала новые скандалы в Twitter: «Мне отвратительно читать слова поддержки в адрес Джеймса Ганна с его педофильскими шутками, в то время как те же люди поддерживали внесение меня в черный список за анекдот, который они не поняли».

Такой поворот изрядно выбесил тех, кто заступился за Ганна и Хармона. Актер Дейв Батиста заявил в Twitter, что происходящее с Ганном — это успешная атака «кибернацистов». Артист призвал «объединяться и бороться с этим дерьмом», не обращая внимания на оскорбительные твиты режиссера. «Что вы будете делать, когда кибернацисты атакуют вас? Кто вступится за вас? Кто трусливо отойдет в сторону? Кто накажет вас за ужасные ШУТКИ из прошлого вместо того, чтобы защищать вас за воодушевление миллионов? МИЛЛИОНОВ!» — написал Батиста.

Многие интернет-пользователи частично согласились со словами ариста. «Я не утверждаю, что мужчины вроде Джеймса Ганна или Дэна Хармона не заслуживают наказания за то, что они говорили в прошлом, даже по прошествии многих лет. Но крайне дерьмово и пугающе то, что мы позволяем ультраправым психам диктовать, кого и когда нужно наказывать», — написала пользовательница с ником @katyfaise.

Однако не все противники ультраправых оказались объединяться против общего врага. «Я понимаю, что Майк Чернович стоит за историями с Джеймсом Ганном и Дэном Хармоном и что это уловка правых, чтобы заткнуть левых, но вернемся назад и подумаем: кто, ***** [черт возьми], считает, что шутки про изнасилование ребенка или постановочное изнасилование — это смешно?» — возмутилась пользовательница Саманта Симард.