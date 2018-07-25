Пакет на вашу голову: как выбрать выгодный тариф роуминга

Российские цены на связь — одни из самых низких в мире — начинают яростно кусаться, стоит лишь пересечь государственную границу. Что предпринять, чтобы поездка не ударила по карману слишком сильно?

Пожалуй, ни одно слово в телеком-сфере не вызывает такого трепета у потребителей, как «роуминг». Все помнят громкие истории о том, как за границей за потраченный интернет-трафик или неосторожный звонок абонентам выставлялись счета на десятки тысяч рублей. Однако телеком постоянно меняется к лучшему: цены снижаются, качество связи повышается, добавляются пакетные тарифы и безлимитные опции. А болезненный вопрос роуминга сейчас и вовсе находится под пристальным вниманием: Госдума рассматривает законопроект об отмене роуминга внутри страны, некоторые мобильные операторы, не дожидаясь поправок в законодательстве, сами смягчают условия поездок по России

Продуктовый виджет

Роуминг — особенно актуальная тема для путешественников. Но и здесь операторы не дремлют: вводят специальные пакеты, опции и даже отдельные тарифы для путешествующих. Банки.ру решил разобраться, что предпринять, чтобы поездка не ударила по карману слишком сильно.

Представим, что абонент хочет посетить США Турцию или Италию , пользуясь в поездке мобильным Интернетом и тратя не менее 100 Мб в день. Он проведет за границей неделю, а мы посчитаем, во сколько ему это обойдется, на примере «большой четверки», виртуального оператора «Тинькофф Мобайл», который сразу по выходе на рынок заявил выгодные роуминговые опции, а также двух операторов, которые специализируются на международной связи: российского Globalsim и европейского Orange.

Трое из операторов «большой четверки» — МТС , «Билайн» и Tele2 — считают все интересующие нас страны «популярными направлениями», предлагая для них одинаковые тарифы или опции. «МегаФон» и «Тинькофф Мобайл» выделяют Штаты — в них связь будет стоить дороже. А вот у операторов, которые специализируются на международной связи, в каждой из стран будет свой тариф. Во всех приведенных ниже таблицах варианты отсортированы по уменьшению стоимости. По каждой из компаний представлен наиболее выгодный вариант, со всеми роуминговыми опциями можно ознакомиться на сайтах операторов.

В США «МегаФон», увы, бюджетных опций не предоставляет — за недельную поездку с роуминговым Интернетом придется заплатить 4 200 рублей, но при этом каждый день вы получите по 1 Гб интернет-трафика. Этого вполне хватит, чтобы каждый вечер по часу смотреть видео в хорошем качестве, ну или очень много переписываться. Если вы именно так планируете проводить поездку, эта опция для вас. В пересчете на 1 Мб интернет-трафик за рубежом у «МегаФона» самый дешевый.

Tele2 предлагает гораздо меньший объем трафика — 200 Мб в день, но и заплатить потребуется почти вдвое меньше — 2 450 рублей за неделю. Если в какой-то день вы не выходите в Интернет, плата не спишется — дополнительно отключать ничего не нужно. Эта опция выгодна, если вам требуется чуть больше минимального объема Интернета, но 1 Гб в день — слишком много.

МТС предлагают 500 Мб интернет-трафика в день на тарифе «Забугорище», при этом вы заплатите 2 240 рублей за неделю — по стоимости 1 Мб МТС недалеко ушли от «МегаФона». Если вы не планируете смотреть видео, но Интернета вам все равно нужно много, — этот тариф для вас.

«Билайн» тоже не ограничивается «полумерами» (опциями), а предлагает сразу целый тариф, который может быть выгоден как дома, так и за границей. Тариф «Все за 1 800 + роуминг» предлагает пакет в 3 000 минут и 3 000 СМС, а также 15 Гб для «домашнего» использования. Выезжая за границу, вы сможете расходовать по 100 Мб в день из основного пакета без доплат. Стоимость в пересчете на 1 Мб получается довольно высокой, но нужно помнить, что помимо интернет-трафика в роуминге пакет включает большой объем услуг связи.

«Тинькофф Мобайл» вышел на рынок недавно, но сразу же представил пакеты трафика для поездок за границу. В отличие от «четверки», виртуальный оператор предоставляет трафик не посуточно, а единым пакетом на 50 дней (посуточные пакеты тоже есть, но при долгих поездках они менее выгодны). Пакет прекратит действие, когда пройдут 50 дней, закончится трафик или когда вы вернетесь в страну. При этом автоматически пакеты не докупаются и не возобновляются. 500 Мб на 50 дней для поездки в Соединенные Штаты вам обойдутся в 1 299 рублей (напоминаем, что пока оператор работает только на территории Москвы Санкт-Петербурга , Московской и Ленинградской областей).

Но выгоднее всего будет приобрести сим-карту российского оператора Globalsim, который специализируется на международной связи: активация сим-карты на год и 700 Мб обойдутся вам в 15 долларов.

Оператор

Минимальная сумма*

Опция

Стоимость 1 Мб Кому подойдет?

«МегаФон»

4 200,00?

Опция «Мир онлайн», 1 Гб в день

0,60?

Тем, кому нужно очень много Интернета в поездке

Tele2

2 450,00?

«Безлимитный Интернет за границей», 200 Мб в день

1,75?

Тем, кто не так активно пользуется Интернетом в поездках и может целый день не выходить в Интернет

2 240,00?

Тариф «Забугорище», 500 Мб в день

0,65?

Тем, кому нужно много Интернета, но меньше 1 Гб в день

«Билайн»

1 800,00?

«Все за 1 800 + роуминг», 100 Мб в день (плюс по России: 3 000 минут и СМС, до 15 Гб)

2,60?

Тем, кто активно пользуется связью в России, а за рубежом потребляет небольшой объем трафика

1 299,00?

Пакет на 50 дней, 500 Мб 2,60?

Тем, кому не нужен большой объем трафика ежедневно и кто уезжает надолго

Международные операторы

953?**

Globalsim, 700 Мб 1,36?

Тем, кто хочет максимально сэкономить, не боится приобретать дополнительную сим-карту и не нуждается в большом объеме трафика ежедневно

* чтобы обеспечить не менее 100 Мб интернет-трафика в день на неделю;

** перевод из долларов/евро по курсу на 19 июля 2018 года.

Турция

У операторов «МТС», «Билайн» и Tele2 нет различий между тремя странами, которые мы рассматриваем: США, Турцией и Италией. В остальных вариантах, как правило, Турция и Италия выгоднее, чем Штаты.

У «МегаФона» при поездке в Турцию и Италию становится доступной опция «Роуминг, гудбай», которая позволяет расходовать домашний пакет трафика (или при его отсутствии дополнительные пакеты по 200 Мб). Приобретая по одному пакету в день, абонент потратит за неделю 2 303 рубля.

«Тинькофф Мобайл» при поездках в Турцию становится выгоднее, чем Globalsim: виртуальный оператор предоставляет пакет трафика на 50 дней. За 1 Гб на всю поездку абонент заплатит 999 рублей. Globalsim же просит 19 долларов за месяц — также за объем в 1 Гб.

Оператор

Минимальная сумма*

Опция

Стоимость 1 Мб Кому подойдет?

Tele2

2 450,00?

«Безлимитный Интернет за границей», 200 Мб в день

1,75?

Тем, кто выходит в Интернет не каждый день и не использует много трафика

«МегаФон»

2 303,00?

«Роуминг, гудбай», 200 Мб в день***

1,60?

Тем, кто не использует много трафика, но каждый день выходит в Интернет

2 240,00?

«Забугорище», 500 Мб в день

0,65?

Тем, кому нужно много Интернета

«Билайн»

1 800,00?

«Все за 1 800 + роуминг», 100 Мб в день (плюс по России: 3 000 минут и СМС, до 15 Гб)

2,60?

Тем, кто активно пользуется связью в России, а за рубежом потребляет небольшой объем трафика

Международные операторы

1 207,00?**

Globalsim, 1 Гб на месяц

1,2?

Тем, кто уезжает надолго и не планирует ежедневно использовать много трафика

«Тинькофф»

999,00?

Пакет на 50 дней, 1 Гб 0,99?

Тем, кому не нужен большой объем трафика ежедневно и кто уезжает надолго

* чтобы обеспечить не менее 100 Мб интернет-трафика в день на неделю;

** перевод из долларов/евро по курсу на 19 июля 2018 года;

*** если не подключен пакет Интернета на домашнем тарифе.

Италия

В Италии сохраняются почти все тарифы, которые мы рассмотрели применительно к Турции. Но здесь вступает в игру оператор, работающий на территории ЕС , — Orange. При поездках по Европе он уверенно занимает лидирующую позицию, так как по стандартным тарифам за 1 Гб на месяц вы заплатите всего 7 евро. У Orange действует акция до конца сентября — утроение трафика. Таким образом, приобретая сим-карту в это время, за 7 евро вы получаете 3 Гб.

Оператор

Минимальная сумма*

Опция

Стоимость 1 Мб Кому подойдет?

Tele2

2 450,00?

«Безлимитный Интернет за границей», 200 Мб в день

1,75?

Тем, кто выходит в Интернет не каждый день и не использует много трафика

«МегаФон»

2 303,00?

«Роуминг, гудбай», 200 Мб в день***

1,60?

Тем, кто не использует много трафика, но каждый день выходит в Интернет

2 240,00?

«Забугорище», 500 Мб в день

0,65?

Тем, кому нужно много Интернета

«Билайн»

1 800,00?

«Все за 1 800 + роуминг», 100 Мб в день (плюс по России: 3 000 минут и СМС, до 15 Гб)

2,60?

Тем, кто активно пользуется связью в России, а за рубежом потребляет небольшой объем трафика

«Тинькофф»

999,00?

Пакет на 50 дней, 1 Гб 0,99?

Тем, кому не нужен большой объем трафика ежедневно и кто уезжает надолго

Международные операторы

515,00?**

Orange, 3 Гб**** на месяц

0,17?

Тем, кто хочет максимально сэкономить и не боится приобретать дополнительную сим-карту

* чтобы обеспечить не менее 100 Мб интернет-трафика в день на неделю;

** перевод из долларов/евро по курсу на 19 июля 2018 года;

*** если не подключен пакет Интернета на домашнем тарифе;

**** по акции до конца сентября-2018, вне акции объем трафика составит 1 Гб.

Готовиться к поездке нужно со всех сторон. Так что выбор удобного и выгодного роумингового тарифа едва ли не менее важен, чем покупка билетов и продление загранпаспорта. Продумайте будущие траты: сколько трафика вам понадобится? Будете ли вы заходить в Интернет каждый день? Попробуйте отследить, сколько «съедают» приложения, которые вы точно откроете в поездке: карты, навигаторы, мессенджеры и соцсети. Изучите роуминговые опции вашего оператора и решите, подходят они вам или стоит присмотреться к другим. Если вы часто путешествуете, выгодным приобретением может стать дополнительная сим-карта того оператора, тарифы которого вам удобнее. Также не забывайте, что вы можете перевести свой номер к другому оператору — но об этом нужно подумать минимум за восемь рабочих дней до поездки.

Алиса РЫБАКОВА, Banki.ru