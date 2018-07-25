«Голые» платья, глубокие декольте и откровенные фото: самые горячие образы Дженнифер Лопес 

Одной из самых сексуальных женщин планеты Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Популярная певица и актриса и сегодня может дать фору любой новой звезде, вдвое ее моложе. Дженнифер совершенствует свое тело, продолжает зажигать на сцене, покорять все новых красавчиков и поклонников по всему миру, выходить на красные дорожки в очень смелых нарядах и сниматься в откровенных фотосессиях. Мы собрали самые горячие фото Лопес за последнее время — смотрите галерею и вдохновляйтесь.
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru
Фото: getty, eastnews, instagram, globallookpress / MediaPunch_face to face, Dennis Van Tine, D. Long, Sonia Moskowitz, MJT_AdMedia, Marcel Thomas, Jean-Claude Cohen, Lisa O_Connor, MJT_AdMedia, Wiese_face to face