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«Голые» платья, глубокие декольте и откровенные фото: самые горячие образы Дженнифер Лопес
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«Голые» платья, глубокие декольте и откровенные фото: самые горячие образы Дженнифер Лопес 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Одной из самых сексуальных женщин планеты Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Популярная певица и актриса и сегодня может дать фору любой новой звезде, вдвое ее моложе. Дженнифер совершенствует свое тело, продолжает зажигать на сцене, покорять все новых красавчиков и поклонников по всему миру, выходить на красные дорожки в очень смелых нарядах и сниматься в откровенных фотосессиях. Мы собрали самые горячие фото Лопес за последнее время — смотрите галерею и вдохновляйтесь.
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru
Фото: getty, eastnews, instagram, globallookpress / MediaPunch_face to face, Dennis Van Tine, D. Long, Sonia Moskowitz, MJT_AdMedia, Marcel Thomas, Jean-Claude Cohen, Lisa O_Connor, MJT_AdMedia, Wiese_face to face
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