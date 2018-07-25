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Израиль отказался от бесплатных полиэтиленовых пакетов
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Израиль отказался от бесплатных полиэтиленовых пакетов 

ИнформУпак 1 час назад
С января прошлого года вступил в силу закон, запрещающий бесплатные одноразовые пластиковые сумки в супермаркетах. Даже несмотря на то, что плата за них стала символической (10 агор, это около 1,5 руб.), оборот этого вида товара здесь снизился на 80%. На другие торговые точки — небольшие продуктовые магазины, аптеки, магазины бытовой техники и т.п. — закон не распространялся. По подсчетам экспертов, общее потребление полиэтиленовых пакетов в Израиле уменьшилось более чем на 50%, если сравнивать с 2016 годом. То есть, если в 2016 году количество используемых пакетов на одного человека в среднем составляло 325 пакетов, то год спустя эта цифра была ровна 171.
Правительство страны намерено не только запретить бесплатную раздачу пластиковых сумок, но и ограничить ввоз и производство одноразовой пластиковой упаковки.
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