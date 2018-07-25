Собчак против Прилепина и цена человеческой жизни

Захар Прилепин и Ксения Собчак словесно сцепились на телеканале «Дождь» в морально-политической схватке. Битвы пропагандистских шаблонов («ДНР — заложница России », « Украина — разменная карта США ») уже надоели до кишечных колик. Во всем этом заросшем болоте диванных дрязг ценными становятся люди. Личности, которые рассуждают не про геополитику, а про то, что такое хорошо, а что такое плохо. Например, о том, какова цена человеческой жизни.

Вот писатель и донбасский «комиссар» Захар Прилепин и попытался сформулировать все это, утвердительно ответив на вопрос Собчак: «Вы убивали людей?» Убивал, причем «безусловно». «Просто это такая работа, как и любая другая деятельность», — уточнил он.

Дальнейшие рассуждения не имеют смысла, потому что каждый именно в этой точке делает для себя выбор: можно убивать или нельзя, и если можно, то в каких случаях. Например, для самообороны. Люди, по убеждениям уехавшие воевать из России в Донбасс, на фоне машины российской пропаганды сегодня легко находят себе оправдание. Находят именно в пропагандистских штампах: мировое зло во главе с США надвигается на Россию, а в Киеве засели «фашисты-бандеровцы», поэтому войну на территории Украины они и воспринимают как самооборону.

Пределы необходимой самообороны в таком случае распространяются так широко, как только позволяет фантазия и идеологическая накрутка себя любимого. Нападение Гитлера на другие страны, получается, тоже можно оправдать самообороной для Третьего рейха? И проявлением высшей, абсолютной формы «патриотизма», сплоченной нации, которую мир обидел и оскорбил по итогам войны предыдущей…

Прикрыться Родиной и идеей удобно. Признать, что за этим скрывается азарт игрока и эгоизм, сложнее и неприятнее.

* * *