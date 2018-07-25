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Таня Терешина устала скрывать вторую беременность и обтянула округлившийся живот белым платьем
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Таня Терешина устала скрывать вторую беременность и обтянула округлившийся живот белым платьем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина больше не прячет большой беременный живот под просторными платьями.
Находящаяся на отдыхе в Монте-Карло со своим возлюбленным Олегом и дочерью Арис Терешина показала фолловерам своего Instagram свои заметно изменившиеся формы. Белое платье, обтянувшее живот певицы, не оставило никаких сомнений — Арис скоро станет старшей сестрой.
— подписала один из снимков Терешина, ранее пообещавшая сыграть свадьбу с Олегом в сентябре.
— улыбается певица забавным позам своей дочери. А как тебе кажется, кого на этот раз ждет Таня Терешина — мальчика или девочку?
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Фото:Instagram
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