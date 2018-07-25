Таня Терешина устала скрывать вторую беременность и обтянула округлившийся живот белым платьем 

39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина больше не прячет большой беременный живот под просторными платьями.
Находящаяся на отдыхе в Монте-Карло со своим возлюбленным Олегом и дочерью Арис Терешина показала фолловерам своего Instagram свои заметно изменившиеся формы. Белое платье, обтянувшее живот певицы, не оставило никаких сомнений — Арис скоро станет старшей сестрой.
— подписала один из снимков Терешина, ранее пообещавшая сыграть свадьбу с Олегом в сентябре.
— улыбается певица забавным позам своей дочери. А как тебе кажется, кого на этот раз ждет Таня Терешина — мальчика или девочку?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram