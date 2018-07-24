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Пышная грудь и «беременный» живот: Татьяна Терешина показала фото топлес и намекнула на скорое пополнение в семье
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Пышная грудь и «беременный» живот: Татьяна Терешина показала фото топлес и намекнула на скорое пополнение в семье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина подогрела слухи о своей беременности.
Пока в Сети поздравляют Татьяну Терешину со скорой свадьбой, звезда подкидывает своим фолловерам новые темы для обсуждений. Несколько часов назад певица поделилась в своем Instagram фотографией топлес. Однако, внимание привлекает вовсе не пышная грудь девушки, а ее «беременный» живот.
— неоднозначно подписала фото Терешина.
Поклонники не знают, как реагировать на столь провокационное фото. Одни сразу начали поздравлять певицу с прибавлением: «Уверенный 5-ый похоже», «Как же я рада за тебя», «Специально пролистала. Везде животик спрятан или прикрыт», «Я давно заметила, поздравляю, 4-й месяц», «Танечка, поздравляю». А другие пытаются доказать, что неидеальное фото Тани всего лишь шутка: «А с чего вы взяли, что речь о беременности? Может речь об отпуске. Вот так слухи и рождаются», «Ну шутка же», «Видно фотошоп», «Как в это можно было поверить?».
А как тебе кажется «беременный» живот звезды дело рук фоторедакторов, или же она правда ждет ребенка?
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Фото:Instagram
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