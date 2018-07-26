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«Мы решили попробовать»: Таня Терешина рассказала о беременности и снова обнажила округлившееся тело
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«Мы решили попробовать»: Таня Терешина рассказала о беременности и снова обнажила округлившееся тело 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина, недавно раскрывшая вторую беременность, рассказала о том, как планировала ребенка и узнала о радостном событии.
По словам Терешиной, страсть между ней и ее избранником Олегом была настолько сильной, что потребовалось продолжение и закрепление отношений в виде ребенка.
— подписала Терешина фото, на котором предстает топлес, в большой шляпе и с внушительным животом. По словам певицы, беременность впервые дала о себе знать на дне рождения одного из друзей. Терешина пила белое вино и почувствовала спазм в животе. Заподозрив неладное, певица отправилась домой,
— смеется звезда.
Ранее СМИ сообщили, что свадьба Терешиной с новым возлюбленным запланирована на сентябрь.
Пара воспитывает дочь Терешиной от предыдущих отношений — маленькую Арис.
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Фото:Instagram
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