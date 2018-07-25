Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина станет мамой во второй раз

Звезда перестала скрывать новость о грядущем пополнении в семье.

Российская певица и фотомодель, известная участием в группе Hi-Fi, Татьяна Терешина ждет ребенка. Буквально несколько часов назад она начала делится в Instagram фотографиями, на которых под одеждой можно легко разглядеть ее уже округлившийся животик.

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

24 Июл 2018 в 1:02 PDT Кроме того, певица дала официальный комментарий и журналистам, исключая возможные домыслы.

Я нахожусь на пятом месяце беременности,

А вот под следующим снимком звезда оставила недвусмысленную подпись: «Еще осталось пол срока отмотать и на диету!». А в хэштеге на английском она написала слово: «Второй».

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

24 Июл 2018 в 11:48 PDT Конечно, внимательные подписчики тут же поняли, что Таня ждет второго ребенка и находится примерно на 4 или 5 месяце беременности.

Напомним, Татьяна Терешина пока воспитывает одну дочь Айрис от телеведущего Славы Никитина. Правда, в 2015 году певица рассталась с отцом девочки. А сейчас артистка уже находится в новых отношениях и даже планирует вскоре выйти замуж. Свадьба состоится уже в сентябре. Ее избранником является бизнесмен Олег. Мужчина также нашел общий язык с дочерью Тани. «Когда Олег приходит домой, дочка сразу же бежит к нему на руки. У них доверительные отношения, я рада этому! Мне важно, чтобы мой мужчина стал другом для моего ребенка. У Олега это получилось! Айрис ни разу не была на свадьбах, поэтому она наверно еще не понимает, что это такое. Зато я ей намекнула, что мы скоро полетим во Францию или Италию . Ведь там я планирую отпраздновать свой медовый месяц!», — также рассказала певица.

Кажется, что я знаю тебя всю жизнь❤️

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

7 Июл 2018 в 10:21 PDT Фото: Instagram@tanya_tereshina