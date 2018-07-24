Как в TomTom измеряют уровень заторов в Москве

Именно на этот рейтинг часто ориентируются столичные власти при оценке уровня загрузки дорог. Но можно ли уловить эти улучшения в один-три процента? Представитель компании Ральф-Питер Шефер поделился с корреспондентом «РГ» методикой их подсчета и своим мнением о транспортных реформах Москвы по сравнению с другими мегаполисами.

Каким образом вы получаете данные для составления вашего рейтинга?

Ральф-Питер Шефер: Основа нашего рейтинга — данные, получаемые с датчиков GPS, установленных в навигационном оборудовании автомобилей в российской столице. Кроме того, мы получаем треки от поездок такси Uber. Наши traffic information (датчики) стоят также в машинах «Ауди», "Рено" , «КИА», «Мерседес», BMW и других. Фактически в Москве мы получаем трек от каждого десятого автомобиля.

Чем отличается ваш рейтинг от остальных?

Ральф-Питер Шефер: Наш метод основан на сравнении времени поездок. Берем за основу время, за которое преодолевается тот или иной маршрут ночью, когда дороги абсолютно свободны. Затем смотрим, за сколько времени этот же участок проезжают в утренний и особенно в вечерний час пик.

В 2011 году, когда мы только начинали анализировать транспортную ситуацию в Москве, этот показатель в вечерние часы пик превышал 200 процентов. Это значит, что расстояние, которое вы проделываете ночью за час, вечером вы будете ехать вдвое дольше. Например, несколько недель назад ехал я из центра города вечером в четверг в аэропорт Шереметьево , и у меня эта дорога заняла ровно час. А когда возвращался обратно в субботу, в 5 часов утра, то добрался всего за 25 минут. Вот примерно так и сравниваем время поездки по свободным дорогам и в часы пик.

Согласно вашему рейтингу, Москва за шесть лет — с 2012 года — сделала огромный скачок вперед: с первого места по пробкам во всем мире на тринадцатое в 2016 году. Есть ли еще в мире города, которые бы так же быстро добивались успеха?

Ральф-Питер Шефер: Над улучшением транспортной ситуации работают многие города в мире. Но могу сказать, что по темпам продвижения вперед в борьбе с загруженностью дорог с Москвой трудно кому-либо сравниться.

Насколько устойчив этот результат, которого добился город? Не случиться ли на его дорогах такой же быстрый откат назад? Как вы думаете?

Ральф-Питер Шефер: В прошлом году мы увидели, что достигнутый прогресс начинает несколько пробуксовывать. Скорее всего, это было связано с масштабными работами по ремонту дорог и благоустройству в центре городе, в ходе которых пропускная способность заметно уменьшилась. Сейчас мы видим, что транспортная ситуация в Москве вновь начала улучшаться.

В исследование, которое вы сделали в этом году для Москвы, вы включили также несколько километров дорог, проходящих по Московской области . Много пробок возникает на въездах в город из-за того, что Подмосковье не может расширить дороги до такого же количества полос, какие они имеют в Москве. Но у нас существует мощная маятниковая миграция, когда с утра из области в Москву приезжает более 1 миллиона человек, а вечером эти люди отправляются обратно. Каким образом такие проблемы решаются в других городах?

Ральф-Питер Шефер: Обычно используются адаптивные светофоры, подстраивающиеся под поток, перехватывающие парковки. Кроме того, очень эффективный способ — «растянутый час пик», когда рабочий день начинается неравномерно. Кто-то выезжает из дома в семь, чтобы успеть к восьми, кто-то в восемь, чтобы успеть к девяти. Такая инициатива может исходить от властей региона. В Голландии , например, вообще один день в неделю сотрудники работают из дома, чтобы уменьшить потоки транспорта.

Другим ключевым аспектом является дальнейшее улучшение общественного транспорта (метро, поезда, трамваи) для снижения спроса на трафик, в частности, в час пик. И очень хорошо, что Москва активно идет и по этому пути, и продолжает увеличивать свою улично-дорожную сеть.